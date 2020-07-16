Оккупированный Крым в рамках сотрудничества регионов России с зарубежными странами готова в декабре 2020 года представить программы по развитию отношений в сфере торговли, туризма и образованию с Кубой.

Об этом сообщила ТАСС директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

"В декабре у нас планируется бизнес-миссия на Кубу, надеюсь, что будем уже контракты подписывать. Я встретилась на днях с послом Кубы в РФ и хочу с уверенностью сказать, что кубинское направление для нас - (Крыма) самое перспективное направление. Четко понятно, что это будет экспорт услуг по туризму, образованию, киноиндустрии. Также рассматривается вопрос поставки товаров: зерно, продукты питания, крупы, компоненты для фармацевтической промышленности. Перспективы очень серьезные", - сообщила она.

По ее словам, прорабатываются возможность страховки экспортных контрактов для предпринимателей и кредитных линий для иностранных покупателей. По ее словам, представители Кубы примут участие в бизнес-форуме, который пройдет в оккупированном Крыму в октябре 2020 года.

В свою очередь Владимир Курьянов, проректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), отметил готовность вуза к подготовке студентов из стран Латинской Америки и Кубы в частности. Предварительные переговоры уже проведены. "Куба сохранила многое из того, что сохранилось и в России, я имею в виду значительную часть советской системы образования и подготовки кадров. Поэтому нам не нужно будет перестраивать образовательную систему под кубинских студентов. Стартовать мы будем в следующем году, потому что в этом году коронавирус, безусловно, наложил свои ограничения в том числе и на международные перемещения", - сказал он агентстау.

По его словам, рассматривается возможность подготовки и русскоязычных гидов для Кубы. "Мы имеем огромнейший опыт подготовки иностранных граждан по русскому языку. Поэтому для нас это не новое дело. У нас есть специалисты, способные обучать иностранцев русскому языку на очень высоком уровне. В свое время у нас обучались и немцы, и поляки, представители латиноамериканских стран. Эти компетенции мы сохранили в полном объеме и готовы эту работу выполнять", - сообщил он.

В июне 2020 года заместитель председателя совета министров оккупированного Крыма - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов сообщал ТАСС, что бизнес-миссия представителей Крыма на Кубу планируется до конца 2020 года. В ноябре 2019 года представители Крыма, в том числе вице-премьер Ирина Кивико, посетили Кубу. Вскоре появились первые идеи по сотрудничеству, рассматривались возможности совместных проектов Крыма и Кубы в сфере туризма, культуры и бизнеса.

Южному региональному центру поддержки экспорта были даны поручения оценить базу импорта Кубы, а также организовать в 2020 году для крымских предпринимателей бизнес-миссию, в ходе которой провести встречи с кубинскими партнерами, обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.