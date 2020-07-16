В декабре Крым представит на Кубе программы по обучению, торговле и туризму

13:20 23.07.2020   Крим

Оккупированный Крым в рамках сотрудничества регионов России с зарубежными странами готова в декабре 2020 года представить программы по развитию отношений в сфере торговли, туризма и образованию с Кубой.

Об этом сообщила ТАСС директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

"В декабре у нас планируется бизнес-миссия на Кубу, надеюсь, что будем уже контракты подписывать. Я встретилась на днях с послом Кубы в РФ и хочу с уверенностью сказать, что кубинское направление для нас - (Крыма) самое перспективное направление. Четко понятно, что это будет экспорт услуг по туризму, образованию, киноиндустрии. Также рассматривается вопрос поставки товаров: зерно, продукты питания, крупы, компоненты для фармацевтической промышленности. Перспективы очень серьезные", - сообщила она.

По ее словам, прорабатываются возможность страховки экспортных контрактов для предпринимателей и кредитных линий для иностранных покупателей. По ее словам, представители Кубы примут участие в бизнес-форуме, который пройдет в оккупированном Крыму в октябре 2020 года.

В свою очередь Владимир Курьянов, проректор Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ), отметил готовность вуза к подготовке студентов из стран Латинской Америки и Кубы в частности. Предварительные переговоры уже проведены. "Куба сохранила многое из того, что сохранилось и в России, я имею в виду значительную часть советской системы образования и подготовки кадров. Поэтому нам не нужно будет перестраивать образовательную систему под кубинских студентов. Стартовать мы будем в следующем году, потому что в этом году коронавирус, безусловно, наложил свои ограничения в том числе и на международные перемещения", - сказал он агентстау.

По его словам, рассматривается возможность подготовки и русскоязычных гидов для Кубы. "Мы имеем огромнейший опыт подготовки иностранных граждан по русскому языку. Поэтому для нас это не новое дело. У нас есть специалисты, способные обучать иностранцев русскому языку на очень высоком уровне. В свое время у нас обучались и немцы, и поляки, представители латиноамериканских стран. Эти компетенции мы сохранили в полном объеме и готовы эту работу выполнять", - сообщил он.

В июне 2020 года заместитель председателя совета министров оккупированного Крыма - постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов сообщал ТАСС, что бизнес-миссия представителей Крыма на Кубу планируется до конца 2020 года. В ноябре 2019 года представители Крыма, в том числе вице-премьер Ирина Кивико, посетили Кубу. Вскоре появились первые идеи по сотрудничеству, рассматривались возможности совместных проектов Крыма и Кубы в сфере туризма, культуры и бизнеса.

Южному региональному центру поддержки экспорта были даны поручения оценить базу импорта Кубы, а также организовать в 2020 году для крымских предпринимателей бизнес-миссию, в ходе которой провести встречи с кубинскими партнерами, обсудить перспективы взаимовыгодного сотрудничества.



Ще на цю тему:

18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
14:45 23.07.2020
Круизы на «Князе Владимире» в Крым отменены минимум до середины августа
14:00 23.07.2020
В Кремле готовят отставку “премьера” оккупированного Крыма – блогер
13:00 23.07.2020
В Крыму разрабатывают закон о яхтинге
10:45 23.07.2020
Балух сподівається, що в’язню Кремля Шумкову вистачить здоров’я і сил добути термін
09:00 23.07.2020
Волкер: Не бачу можливостей для переговорів з Росією про Крим, потрібен міжнародний тиск
08:15 23.07.2020
Міністр оборони України закликав до більшого залучення ОБСЄ до теми Криму
19:21 22.07.2020
У Росії прийняли закон, за яким повернення анексованого Криму україні буде вважатися екстремізмом
19:01 22.07.2020
Вдруге не випустять: на в'їзді в Крим окупанти повідомляють жителям, що не дозволять повторно виїхати, - Джепарова
16:01 22.07.2020
Никакой достоверной социологии на руках нет и не появится. Какие настроения царят в оккупированном Крыму
15:15 22.07.2020
Окупанти почали штрафувати за спробу перетнути адмінкордон з Кримом за українським паспортом
10:20 22.07.2020
Держдума Росії ухвалила у другому читанні законопроєкт про заклики до відчуження територій
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд