Виробництво мінеральної води під фальсифікованими українськими брендами налагоджено в окупованому Криму.

До незаконного бізнесу причетний діловий партнер керівника пропагандистського інформагентства «НьюсФронт» Костянтина Книріка, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Мінеральну воду зі сфальсифікованим логотипом української ТМ «Моршинська» в окупованому Криму виробляє ТОВ «НІК» з села Новеньке Бахчисарайського району на замовлення ТОВ «Тіана», м. Сімферополь.

За даними російського держреєстра, ТОВ «Тіана» очолює Антон Малесь, який разом з Валерієм Гінсбургом є бізнес-партнером російського пропагандиста, учасника окупації Криму Костянтина Книріка у ТОВ «Шалом».

Костянтин Книрік є керівником російського пропагандистського інформагентства «НьюсФронт» та очільником регіонального відділення російської партії «Родина». Юридичну особу інформагентства ТОВ «Медіагрупп Ньюсфронт» очолює Юрій Федін, однопартієць Книрика та бізнес-партнер Антона Малеся у ТОВ «Інтент».

Фото: ЦЖР