Бізнес-партнер «героя русской весны» Книріка заробляє на підробці української мінералки

12:45 23.07.2020   Крим

Виробництво мінеральної води під фальсифікованими українськими брендами налагоджено в окупованому Криму. 

До незаконного бізнесу причетний діловий партнер керівника пропагандистського інформагентства «НьюсФронт» Костянтина Книріка, повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Мінеральну воду зі сфальсифікованим логотипом української ТМ «Моршинська» в окупованому Криму виробляє ТОВ «НІК» з села Новеньке Бахчисарайського району на замовлення ТОВ «Тіана», м. Сімферополь. 

За даними російського держреєстра, ТОВ «Тіана» очолює Антон Малесь, який разом з Валерієм Гінсбургом є бізнес-партнером російського пропагандиста, учасника окупації Криму Костянтина Книріка у ТОВ «Шалом». 

Костянтин Книрік є керівником російського пропагандистського інформагентства «НьюсФронт» та очільником регіонального відділення російської партії «Родина». Юридичну особу інформагентства ТОВ «Медіагрупп Ньюсфронт» очолює Юрій Федін, однопартієць Книрика та бізнес-партнер Антона Малеся у ТОВ «Інтент». 

Фото: ЦЖР



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