США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
|12:30 23.07.2020
|Греція
Министры обороны США и Греции провели переговоры относительно ответа на общие вызовы безопасности на южном фланге НАТО, в том числе на угрозы со стороны России в Юго-Восточной Европе.
Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщили во вторник, 22 июля, в оборонном ведомстве США, пишет ghall.com.
“Стороны обсудили вызовы безопасности в Юго-Восточной Европе и на южном фланге НАТО, в частности, вражеский влияние России, а также нарастающее беспокойство со стороны Китая”, – отметили в Пентагоне.
Министр обороны США отметил вклад Греции, который она делает для достижения оборонительных целей НАТО. Кроме того, глава Пентагона поблагодарил греческую сторону за размещения американских сил в бухте Суда, а также за “крепкое двустороннее взаимодействие”.
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