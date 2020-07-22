Министры обороны США и Греции провели переговоры относительно ответа на общие вызовы безопасности на южном фланге НАТО, в том числе на угрозы со стороны России в Юго-Восточной Европе.

Как сообщает собственный корреспондент Укринформа, об этом сообщили во вторник, 22 июля, в оборонном ведомстве США, пишет ghall.com.

“Стороны обсудили вызовы безопасности в Юго-Восточной Европе и на южном фланге НАТО, в частности, вражеский влияние России, а также нарастающее беспокойство со стороны Китая”, – отметили в Пентагоне.

Министр обороны США отметил вклад Греции, который она делает для достижения оборонительных целей НАТО. Кроме того, глава Пентагона поблагодарил греческую сторону за размещения американских сил в бухте Суда, а также за “крепкое двустороннее взаимодействие”.