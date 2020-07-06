«Все предыдущие санкции покажутся нам цветочками»: Дерипаска призвал готовиться к «адским санкциям» США

09:15 23.07.2020   Росія

Россия весной в 2021 года может столкнуться с резким ужесточением американских санкций, считает миллиардер Олег Дерипаска.

Если Дональд Трамп проиграет выборы и к власти в Вашингтоне придут демократы во главе с 77-летним Джо Байденом, «все предыдущие версии санкций покажутся нам просто цветочками», заявил в интервью BFM Дерипаска, который с 2018 года сам является фигурантом «черного списка» Минфина США, пишет finanz.ru.

По мнению бизнесмена, весной большой вероятностью будут введены так называемые «адские санкции» - пакет жестких мер против банков, госдолга и ЦБ, который дважды вносили в конгресс и который раз за разом захлебывался в контролируемом республиканцами сенате.

Законопроект DASKA (S.482, Defending American Security from Kremlin Aggression Act of 2019), который авторы республиканец Линдси Грэм и демократ Боб Менедес назвали «санкциями из ада», требует запретить иностранным инвесторам инвестировать в российский госдолг. Причем, в отличие от уже действующих санкций, под ограничения должны попасть не только новые выпуски валютных бумаг, но также рублевый долг (ОФЗ) и вторичный рынок.

Санкции, согласно законопроекту, должны ударить по Банку России: ему, как это уже сделано для госбанков, включая Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк, предлагается запретить привлекать кредиты на Западе на срок больше 14 дней.

Для банковской системы в законе DASKA предусмотрено дальнейшее ужесточение санкционного режима. За «финансовую или иную поддержку вмешательства правительства РФ в демократические выборы» за рубежом банки должны быть внесены в «черный список» (SDN-list) с блокировкой активов в США и запретом на любые транзакции.

Де-факто это означает отключение от возможности проводить расчеты в долларах, для которых банку необходимо иметь корсчет в США. Кроме того, предлагается ввести ограничения против российской судостроительной отрасли и киберсектора.

«Эти обещанные «адские санкции», скорее всего, в марте-апреле будут введены. Поэтому ситуация достаточно тревожная. У нас не так много времени», - предупреждает Дерипаска, добавляя, что из пяти лет санкционных действий пора «сделать выводы».

«Это фактически экономическая война, которая ведется целенаправленно, достаточно хорошо подготовлена. Мы в этой части, если называть это экономическим суверенитетом, проигрываем. Даже за два последних года, с 2018 года, когда были активизированы конкретные санкции против энергетического сектора, против ряда других компаний, мы же ничего не сделали», - сетует бизнесмен.

В России так и не создано подразделение, которое борется с санкциями, говорит Дерипаска: «То есть у них есть подразделения, которые накладывают санкции, следят со спецслужбами и всеми возможными другими организациями за их исполнением, за их жесткостью, за болью, которую они причиняют. А у нас нет ни одного подразделения, которое занимается организованной борьбой».

Ситуация в российской экономике, по словам миллиардера, «очевидно, тяжелая». Внутренний кризис продолжается уже шесть лет, и предпосылок для положительных изменений не видно: 60% населения зарабатывают меньше 5 тысяч евро в год - втрое меньше, чем жители Польши, а озвученные планы добиться роста экономики на 2,5% - это не более чем консервация нынешнего состояния экономики.

Хотя в России, по мнению Дерипаски «хорошее правительство», состоящее из «грамотных людей», а президентом поставлены «понятные приоритеты», без финансового обеспечения план развития экономики «приведет к скромному результату».

Пока фонд развития развития промышленности составляет 30 млрд рублей, тогда как на развития только компонентной базы для машинстроения нужно несколько триллионов. Финансовые ресурсы для экономики должен обеспечить ЦБ, создавая новый капитал распределяя его внутри экономики, считает миллиардер.

Примером для ЦБ, по его мнению, могла бы стать ФРС США и ее «адские триллионы», которые не изменили баланс стабильности в американской экономике, но позволили реализовать много программ и обеспечили достаточно быстрый выход из кризиса.



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