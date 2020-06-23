Офіційно: МЗС підтвердило дату переговорів з іранською делегацією по збитому літаку МАУ

11:45 23.07.2020   Україна

Офіційно: в МЗС підтвердили дату переговорів з іранською делегацією по збитому літаку з делегацією Ірану щодо збитого пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном пройдуть в Києві 29-30 липня. 

Таку інформацію УНН підтвердив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

Так, заступник міністра підтвердив що перший раунд ірано-українських переговорів по PS752 пройде у Києві 29-30 липня.

Єнін на переговорах постане в якості глави української делегації, опонентів по переговорам буде представляти заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародно-правових питань Мохсен Бахарванд.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що представники Ірану пообіцяли до кінця наступного тижня прибути до Києва для обговорення компенсацій за збиття пасажирського літака МАУ рейсу PS752 над Тегераном.



Ще на цю тему:

14:30 17.07.2020
Катастрофа літака МАУ: Європейське агентство з авіабезпеки вважає небезпечними польоти над Іраном
08:30 13.07.2020
В Ірані назвали нову причину катастрофи літака МАУ
11:00 09.07.2020
Іран каже, що готовий почати переговори з Україною щодо літака МАУ з 20 липня
11:00 03.07.2020
Катастрофа літака МАУ: Іран погодився виплатити компенсації сім'ям жертв
10:15 23.06.2020
Іран заявив про готовність вирішувати питання компенсації за збитий український Boeing
13:01 18.06.2020
Тегеран готовий віддати Києву "чорні скриньки" збитого літака МАУ, але є умова
16:15 17.06.2020
В Одесі впав легкомоторний літак, є загиблий
15:30 11.06.2020
Іран заявив, що передасть "чорні скриньки" з літака МАУ до Франції – Reuters
13:15 09.06.2020
Катастрофа літака МАУ: в Ірані зробили дивну заяву про "чорні скриньки"
09:30 01.06.2020
Іран вирішив не віддавати Україні "чорні скриньки" літака МАУ – ЗМІ
10:00 18.05.2020
Кільце навколо Росії стискається: У МЗС України прокоментували суд щодо МН17
16:40 16.04.2020
Глави МЗС п'яти країн, чиї громадяни загинули в літаку "МАУ", запевнили, що продовжують обстоювати повне й незалежне розслідування авіакатастрофи
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд