В Росії ухвалили путінський закон про "патріотичне зомбування" дітей

11:00 23.07.2020   Росія

Держдума Росії у середу, 22 липня, ухвалила у третьому остаточному читанні запропоновані президентом Володимиром Путіним зміни до закону про освіту.

Про це повідомила російська служба "Радио Свобода", пише Українська правда.

Зміни стосуються виховної роботи в школах. Передбачається, що виховні програми будуть включені в освітні шкільні програми. Буде складатися календарний план виховної роботи, який реалізовуватиметься протягом року.

Виховання у законопроєкті охарактеризоване як "діяльність, спрямована на розвиток особистості, створення умов для самовизначення і соціалізації учнів на основі соціокультурних, духовно-моральних цінностей і прийнятих в російському суспільстві правил і норм поведінки", а також як "формування в учнів почуття патріотизму, громадянськості, поваги до пам’яті захисників Вітчизни та подвигам Героїв Вітчизни, закону і правопорядку, людини праці і старшого покоління, взаємної поваги, бережливого ставлення до культурної спадщини і традицій багатонаціонального народу Російської Федерації, природи та навколишнього середовища".

У виданні зазначають, що це формулювання безпосередньо засноване на схвалених нещодавно поправках до Конституції, де мовиться, що держава повинна створювати умови для виховання в дітях "патріотизму і громадянськості, а також поваги до пам’яті захисників Вітчизни та старшого покоління".

Путін вніс законопроєкт до Держдуми у травні, ще до того, як поправки були схвалені на так званому всеросійському голосуванні. Це викликало питання, але прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков пояснив, що раз поправки обговорюють у суспільстві, то і у посиланні на них в законопроєкті немає нічого незвичайного.



Ще на цю тему:

12:59 18.01.2020
МЗС Росії звернулося до правозахисних інституцій ООН, ОБСЄ і Ради Європи
12:35 30.11.2017
В Красноярске школам рекомендовали подготовиться к работе в военное время
13:33 23.10.2017
В российских школах хотят ввести новый предмет от РПЦ
11:47 12.05.2017
Реформа образования в школах РФ: церковно-славянский язык хотят включить в школьную программу
08:34 29.11.2016
СМИ: В российских школах могут ввести православную культуру
19:00 26.09.2016
В российские школы хотят вернуть обязательный труд
22:00 16.08.2016
В школах Краснодарского края могут ввести обязательный урок борьбы
20:48 06.06.2016
Милонов потребовал ввести в школах уроки семейной жизни
17:36 15.03.2016
В РПЦ предложили убрать рассказы Бунина и Чехова из школьной программы
08:38 07.07.2015
В России учителей лишили очередных надбавок
12:15 23.03.2015
В России во время ЕГЭ будут глушить сотовую связь
09:12 26.11.2014
В 2015 году переписанную историю России опробуют на пилотных школах
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд