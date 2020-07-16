Україна очікує більшого залучення Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) до питання тимчасової окупації Росією АР Крим.

Про це заявив міністр оборони України Андрій Таран під час онлайн-засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у середу, 22 липня, повідомляє Укрінформ.

"Підкреслюючи важливість дотримання фундаментальних принципів – суверенітету, територіальної цілісності та незалежності – я б хотів нагадати вам про питання незаконної окупації українського Криму. Нам потрібно більше залучення ОБСЄ до цього питання", - сказав він.

Очільник оборонного українського відомства висловив переконання, що пов’язані з Кримом санкції "повинні діяти, допоки Росія не поверне Україні контроль над півостровом".

У ході свого виступу Таран також наголосив на тому, що безпекова ситуація на Донбасі, біля кордонів України та у Чорному й Азовському морях "продовжує залишатися напруженою": "Вона характеризується триваючою безпрецедентною мілітаризацією, окупацією суверенних територій України та Грузії та перешкоджанням свободі судноплавства".

"Ми вважаємо, що потрібно більше уваги та залучення ОБСЄ до цих процесів. Покращений моніторинг ситуації з боку СММ є важливим для надання об'єктивної картини, хай навіть в обмеженому масштабі через постійні обмеження свободи пересування", - заявив очільник МО України.

Як повідомлялося, спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.