Херсонская верфь Smart Maritime Group (SMG), судостроительного дивизиона «Смарт-Холдинга», проводит глубокую модернизацию сухогруза Gelius 1 (флаг — Сент-Китс и Невис), в результате которой длина судна будет увеличена до 115,2 метров.

Как сообщила пресс-служба SMG, модернизация, выполняющаяся по проекту Морского инженерного бюро (Одесса), позволит существенно улучшить технико-экономические характеристики судна — оно станет двухтрюмным с увеличением дедвейта на 45% — с 3640 до 5250 тонн, пишут Порты Украины.

Для изготовления вставки длиной 25,35 метров будут использованы около 400 тонн высокопрочной судостроительной стали. В ходе работ будет сформирована новая цилиндрическая вставка, подняты комингсы трюмов. Также специалисты верфи проведут окраску наружной обшивки и грузовых трюмов судна, проложат новые системы трубопроводов и установят новые крышки люковых закрытий.

Завершить модернизацию и передать судно заказчику предположительно планируется в октябре 2020 года.

Стоимость контракта — 25 млн грн.

Судно Gelius 1 (проект 003RSD04/ALB02, тип «Каспиан Экспресс») было построено на верфи Чексан, Тузла (Турция) в 2007 году. Изначальные проектные габариты судна: длина — 89,95 м, ширина — 15,87 м, высота борта — 5,75 м, дедвейт — 3640 тонн.

SMG объединяет Николаевскую и Херсонскую верфи, созданные на базе ПАО «Черноморский судостроительный завод» и ПАО «Херсонский судостроительный завод». Управляет Николаевским машиностроительным заводом.

Черноморский судостроительный завод располагает наибольшим судостроительным потенциалом в Украине. Для строительства судов и кораблей водоизмещением до 105 тыс. тонн завод имеет два наклонных стапеля «0» и «1». Поточно-позиционное производство специализировано для серийного производства судов дедвейтом до 9 тыс. тонн. Производственные участки и поточная линия строительства судов размещены в едином крытом сооружении длиной около 400 метров.

Херсонский судостроительный завод специализируется на строительстве и ремонте судов, занимается производством металлоконструкций и обработкой металла. Предприятие располагает металлообрабатывающим, сборочно-сварочным, стапельным, трубомонтажным, достроечным, малярно-достроечным производствами и производством по изготовлению изделий машиностроительной части.