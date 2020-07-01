В первом полугодии Мариупольский порт увеличил грузооборот на 27,3%

10:00 23.07.2020   Україна

Мариупольский морской порт в январе-июне 2020 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,3% — до 3,228 млн тонн. 

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передает издание Порты Украины.

Переработка экспортных грузов выросла на 16,9% — до 2,656 млн тонн, импортных — на 33,6%, до 346,58 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов составила 115,1 тыс. тонн против 2,9 тыс. тонн годом ранее.

Переработка наливных грузов, в частности, подсолнечного масла, увеличилась на 3,9% — до 87,4 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 46,4% — до 899,67 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 64,2% — до 497,07 тыс. тонн, в том числе зерна — на 83,7%, до 372,98 тыс. тонн. Перевалка угля составила 200,42 тыс. тонн. Переработка строительных грузов снизилась на 25,8% — до 194,06 тыс. тонн, руды — на 8,8%, до 8,12 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов выросла на 22% — до 2,241 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов увеличилась на 20,8% — до 2,198 млн тонн, в том числе металлопроката — на 49,7%, до 467,73 тыс. тонн, чугуна — на 28,2%, до 198,05 тыс. тонн, других грузов черных металлов — на 13,3%, до 1,53 млн тонн. Переработка цемента в таре составила 23,11 тыс. тонн, химических грузов и минеральных удобрений — 18,47 тыс. тонн, промтоваров в ящиках и кипах — 3,2 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,7 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Мариупольский морской торговый порт» и ООО «СТТ».

Мариупольский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 10,1% — до 6,483 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 4% (в 2018 году — 4,4%, в 2017 году — 4,9%).



Ще на цю тему:

14:40 21.07.2020
В первом полугодии Николаевский порт сократил грузооборот на 6%
17:00 17.07.2020
В первом полугодии Одесский порт незначительно сократил грузооборот
13:45 17.07.2020
Терминал Neptune загрузил первое судно зерновыми нового урожая
10:45 17.07.2020
В первом полугодии морпорты Украины увеличили грузооборот на 9,9%
17:45 15.07.2020
В первом полугодии Азовский судоремонтный завод сократил грузоперевалку на 47,9%
15:30 15.07.2020
В январе-июне ТИС увеличил грузооборот на 22%
18:00 07.07.2020
Украинский порт отгрузил первое судно с зерном нового урожая / Фото
10:00 07.07.2020
Запрет Молдовы на экспорт зерна негативно повлиял на показатели Ренийского порта
10:45 03.07.2020
За минувший маркетинговый год терминал «Укртрансагро» увеличил перевалку зерновых на 61,6%
10:00 01.07.2020
Нефтетерминал «Южный» принял пятый танкер с нефтью для Беларуси
11:20 29.06.2020
В январе-мае порт «Усть-Дунайск» сократил грузооборот в 3,4 раза
11:00 25.06.2020
В январе-мае Бердянский порт увеличил грузооборот на 79,9%
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
14:15 23.07.2020
Прем’єр Болгарії оголосив про відставку чотирьох міністрів на тлі протестів
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
15:20 23.07.2020
У ЄС закликали Вірменію і Азербайджан до миру
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
Всі новини країни
Греція Греція
13:15 23.07.2020
Bild: Меркель предотвратила войну между Грецией и Турцией
12:30 23.07.2020
США и Греция обсудили стратегию противостояния угрозам со стороны России
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
Всі новини країни
Грузія Грузія
18:00 23.07.2020
ЮВО: В ходе масштабных учений в горах Абхазии артиллеристы РФ провели боевые стрельбы
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
Всі новини країни
Молдова Молдова
09:30 23.07.2020
Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
Всі новини країни
Росія Росія
18:30 23.07.2020
ЮВО: Значительная часть войск по завершении внезапной проверки боеготовности не покидает полигоны
17:00 23.07.2020
Морпехи штурмом взяли побережье под Калининградом / Виде
16:00 23.07.2020
США і країни Балтії засудили РФ за спроби переписати історію
15:15 23.07.2020
У Росії забракло грошей на зброю: запропоновано три роки економії
Всі новини країни
Румунія Румунія
09:45 23.07.2020
Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
16:30 23.07.2020
В Турции разработали БПЛА вертикального взлета и посадки / Фото
12:00 23.07.2020
Турция решила остановить российский «Турецкий поток»
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
Всі новини країни
Україна Україна
19:00 23.07.2020
На укрепление берегов в Керчи выделяют 1,14 млрд рублей
18:45 23.07.2020
Балтійські країни і США підтвердили політику невизнання анексії Криму / Заява
18:15 23.07.2020
«Си Бриз»: Катера ВМСУ, ГПСУ, ВМС Грузии отработали тактическое учение / Видео
17:45 23.07.2020
Два инвестпроекта на 41 млн руб одобрили в Крыму
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд