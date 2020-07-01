Мариупольский морской порт в январе-июне 2020 года увеличил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,3% — до 3,228 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), передает издание Порты Украины.

Переработка экспортных грузов выросла на 16,9% — до 2,656 млн тонн, импортных — на 33,6%, до 346,58 тыс. тонн. Перевалка каботажных грузов составила 115,1 тыс. тонн против 2,9 тыс. тонн годом ранее.

Переработка наливных грузов, в частности, подсолнечного масла, увеличилась на 3,9% — до 87,4 тыс. тонн.

Перевалка сыпучих грузов увеличилась на 46,4% — до 899,67 тыс. тонн. В частности, переработка хлебных грузов выросла на 64,2% — до 497,07 тыс. тонн, в том числе зерна — на 83,7%, до 372,98 тыс. тонн. Перевалка угля составила 200,42 тыс. тонн. Переработка строительных грузов снизилась на 25,8% — до 194,06 тыс. тонн, руды — на 8,8%, до 8,12 тыс. тонн.

Переработка тарно-штучных грузов выросла на 22% — до 2,241 млн тонн. В частности, перевалка черных металлов увеличилась на 20,8% — до 2,198 млн тонн, в том числе металлопроката — на 49,7%, до 467,73 тыс. тонн, чугуна — на 28,2%, до 198,05 тыс. тонн, других грузов черных металлов — на 13,3%, до 1,53 млн тонн. Переработка цемента в таре составила 23,11 тыс. тонн, химических грузов и минеральных удобрений — 18,47 тыс. тонн, промтоваров в ящиках и кипах — 3,2 тыс. тонн.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,7 километра. В порту работают портовые операторы ГП «Мариупольский морской торговый порт» и ООО «СТТ».

Мариупольский морской порт в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 10,1% — до 6,483 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 4% (в 2018 году — 4,4%, в 2017 году — 4,9%).