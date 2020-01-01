Румыния завершила обустройство своей части переправы через Дунай Орловка-Исакча

09:45 23.07.2020   Румунія

Румынская компания Navrom Bac SRL завершила обустройство международного паромного пункта пересечения румыно-украинской государственной границы между Исакчей и Орловкой. 

Об этом сообщил «Бессарабский медиахолдинг» со ссылкой на пресс-службу компании, пишут Порты Украины.

Согласно предоставленному компанией отчету, проект «Обустройство международного пункта пересечения румыно-украинской государственной границы для пассажиров и грузов в режиме паромной переправы между Исакчей (Румыния) и Орловкой (Украина)» был завершён 14 июля текущего года. Его основная цель — развитие порта Исакча путем организации данной переправы на соответствующей портовой территории, что должно привести к увеличению объема грузов в румынских портах.

В сообщении для прессы подробно перечислены результаты проведённой работы — это подготовка документации, модернизация порта, обустройство зданий и служебных помещений, отчёты о финансовом аудите, создание веб-страницы, публикация информационных материалов и прочее.

Общая стоимость проекта под номером SMIS 131317, который софинансировался Европейским фондом регионального развития в рамках «Операционной программы по большой инфраструктуре», составила 6,89 млн леев (около €353 тыс.). Сумма софинансирования со стороны ЕС составляет 4,65 млн леев (около €238 тыс.).

Открытие паромной переправы планировалось на середину марта 2020 года, но этому помешало введение карантина и ограничение транспортного сообщения. В сентябре и декабре 2019 года на переправе совершили испытательные рейсы паромов.

Строительство паромной переправы через Дунай «Орловка — Исакча» стартовало осенью 2015 года, однако по разным причинам оно затянулось фактически на четыре года. С украинской стороны строительством переправы занималось ООО «Паромный комплекс «Орловка», а с румынской — компания Navrom BAC. Каждая из компаний вела строительство со своей стороны. С украинской стороны частный инвестор построил не только паромный инфраструктурный комплекс, но и международный пункт пропуска через госграницу.

Объекты инфраструктуры построены на самом узком участке Дуная: расстояние между украинским и румынским берегами составляет порядка 900 метров. Планируется, что переправу будут обслуживать четыре парома осадкой 1,5 метра. Ежедневная пропускная способность переправы составляет около 200 единиц грузового автотранспорта, 500 — легкового, пассажиропоток — 1,5 тыс. человек.

Открытие переправы упростит процедуру пересечения границы между Украиной и Румынией, в частности, исключит необходимость движения через Молдову и объезда 200 километров.



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