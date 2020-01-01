Молдова і Україна обговорили перспективи виведення російських військ з Придністров'я

09:30 23.07.2020   Молдова

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 22 липня обговорив у формі відеоконференції з держсекретарем МЗС Молдови Думітру Соколаном ситуацію в Придністров'ї. 

Про це повідомляє пресс-служба МЗС України, пише ZN,UA.

Так, сторони підтвердили необхідність виведення російський військ, що знаходяться на території невизнаного Придністров'я.

«Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку у питанні врегулювання конфліктів і протидії російської агресії на основі міжнародного права, насамперед, принципу територіальної цілісності держав. Особливу увагу було приділено питанням регіональної безпеки та координації зусиль з врегулювання придністровського конфлікту, зокрема взаємодії при здійсненні контролю на кордоні і використання номерних знаків. Підтверджена необхідність виведення російських військ з Придністров'я, а також здійснення утилізації надлишкових боєприпасів в с. Ковбасна під міжнародним контролем», — йдеться у повідомленні МЗС України.

Дипломати домовилися, що найближчим часом Київ відвідає міністр закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Олег Цуля.

Раніше  заступник голови Міністерства закордонних справ Василь Боднар заявив, що Росія дестабілізує політичну обстановку в Україні, Молдові та Білорусі.

Нагадаємо, Європейський Союз засудив дестабілізацію і окупацію територій кількох країн "Східного партнерства" Росією в прийнятій Європарламентом доповіді про перспективи розвитку "Східного партнерства" на наступні 10 років.

У доповіді зазначили, що Кремль проводить політику окупації щодо сусідів, вдається до кібернетичних атак, кампаніям пропаганди і дезинформації, які загрожують не тільки членам "Східного партнерства", але і всієї системи європейської безпеки.



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