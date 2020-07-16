Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що не бачить можливостей для міжнародних переговорів з Росією про анексований нею український Крим.

Про це Волкер заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Я би сформулював це трохи інакше. Я сам говорив про це з російськими урядовцями, і вони відмовляються щось обговорювати. Вони кажуть: «Ні, проблем немає, Крим – це частина Росії, тут нема про що говорити». Я поки що не бачу можливості для майбутніх переговорів, але має бути потужніший міжнародний тиск на Росію. Ось тут нам потрібні США, Великобританія, Франція, Німеччина, а може, і НАТО», – сказав Волкер в інтерв'ю телепроєкту Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

За його словами, «Туреччина дійсно важливий гравець».

«Усі ми повинні постійно наголошувати на проблемі захоплення Криму та посилювати тиск на Росію, аби вона припинила окупацію і повернула територію. Вони не збираються обговорювати це зараз, тому ми повинні посилити цей тиск», – додав Волкер.