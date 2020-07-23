Слідчі ФСБ РФ звинуватили в державній зраді 39-річного колишнього начальника ОМВД по Золотухінському району Курської області підполковника поліції Дмитра Борзенкова.

За інформацією “Ъ”, підполковника можуть підозрювати в передачі СБУ відомостей про переміщення через території, на яких він ніс службу, спецтехніки, озброєнь і військовослужбовців. Нібито особливий інтерес у Києві проявляли до переміщень ЗРК «Бук», що перебувають на озброєнні 53-й зенітної ракетної бригади, дислокованої в Курській області, пише Центр журналістських розслідувань.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах, спецслужба звинуватила підполковника Борзенкова в державній зраді (ст. 275 КК РФ, максимальне покарання – 20 років позбавлення волі). За даними контррозвідки, високопоставлений поліцейський «був притягнутий до конфіденційного співробітництва одним з підрозділів Служби безпеки України та за завданням іноземної спецслужби збирав і передавав відомості, що становлять державну таємницю».

Затримано Дмитро Борзенков був вранці 19 червня в його будинку в Золотухинському районі. 20 червня Лефортовський суд Москви заарештував Борзенкова на два місяці – до 18 серпня – за клопотанням слідчого управління ФСБ. На 14 липня в Московському міському суді заплановано розгляд скарги на висновок поліцейського під варту.

28 червня 2020 року прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою «Бук», про яку говорили підозрювані.

24 березня в умовах пандемії коронавірусу Окружний суд Гааги призупинив слухання у справі до 8 червня. Однак 23 квітня розгляд було відновлено.

7 липня 2014 року в Донецькій області поруч із селищем Шахтарськ в зоні бойових дій було збито Боїнг-777 «Малайзійських авіалііній», що слідував рейсом MH17 «Амстердам-Куала-Лумпур». Всі 298 осіб, які перебували на борту літака, загинули.

В травні 2018 року експерти спільної слідчої групи оголосили, що дійшли до висновку про те, що пасажирський лайнер рейсу МН17 збила ракета, випущена зенітно-ракетним комплексом Бук 53-й бригади ППО російської армії , який був доставлений на захоплену територію України з Курська.

СБУ встановила понад 150 причетних до транспортування комплексу «Бук» у катастрофі Boeing 777 рейсу MH17.

У міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) є очевидець запуску ракети, яка збила малайзійський Boeing-777 рейсу MH17 в небі над Донбасом 17 липня 2014 року, заявив керівник слідчої групи Фред Вестербеке.

Дмитро Борзенков, фото: Новинний термінал