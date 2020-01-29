РНКБ открыл кредитную линию на 1,35 млрд рублей одному из крупнейших застройщиков в Крыму

08:30 23.07.2020   Крим

РНКБ открыл кредитную линию на 1,35 млрд рублей одному из крупнейших застройщиков в оккупированном Крыму. 

Об этом сообщила пресс-служба банка, пишет Крыминформ.

«РНКБ открыл очередную кредитную линию для общества с ограниченной ответственностью «Столичная коммерческая группа» на сумму 1,35 млрд рублей до 2022 года», – говорится в сообщении.

Средства предоставлены на первый пусковой комплекс строительства четвертой очереди жилого микрорайона Жигулина роща, включая встроенно-пристроенные помещения общественного назначения в Симферопольском районе. Генеральным подрядчиком строительства является ООО «ГК «Владоград».

«Поддержка профильных отраслей на полуострове является одним из приоритетов работы банка, – сообщил директор департамента корпоративного бизнеса РНКБ Сергей Билецкий. – ООО «СКГ» и группа компаний «Владоград» работают в Крыму не первый год и зарекомендовали себя как надежные партнеры банка. Мы рассчитываем, что предоставленное финансирование будет способствовать активному строительству нового жилого фонда в регионе».

ООО «СКГ» – инвестиционная компания, специализирующаяся на реализации крупных строительных проектов на территории Республики Крым. Компания зарегистрирована 6 ноября 2014 года. Основное направление деятельности – строительство жилого микрорайона Жигулина роща в Симферопольском районе Республики Крым на основании инвестиционного соглашения, заключенного с Республикой Крым в 2016 году по комплексному освоению территории.

Соглашение действует до 31 декабря 2026 года и предполагает строительство в течение 2016-2025 годов общей площадь жилья – 368 448 кв. м и создание социальных объектов (школа, четыре детских сада, благоустройство набережной реки Славянка и устройство Центрального бульвара). Строительство микрорайона Жигулина роща предусматривает семь очередей строительства.



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