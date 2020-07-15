Иностранцы, лица без гражданства и россияне, побывавшие за границей и прибывшие в оккупированный полуостров без справки об отсутствии COVID-19, обязаны пройти ПЦР-обследование на территории Крыма в течение трех дней.

Соответствующие поправки внесены в указ "главы" оккупированного Крыма о введении на полуострове режима повышенной готовности, пишет Крыминформ.

«(Обязать) иностранных граждан и лиц без гражданства в случае отсутствия медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, выполнять предписания должностных лиц, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор, о прохождении обследования на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР в течение трѐх календарных дней после прибытия на территорию Республики Крым на базе лабораторий, допущенных к проведению исследований», – говорится в тексте документа.

Справку, подтверждающую отрицательный результат исследования на COVID-19, они должны будут предоставить в местное управление Роспотребнадзора в течение суток с момента получения посредством электронной почты.

Двухнедельной обсервации подлежат крымчане, вернувшиеся из-за границы «вывозными» международными рейсами.

Также в новой редакции указа говорится, что работодатели, которые привлекают к трудовой деятельности иностранцев, должны обеспечить их двухнедельную изоляцию со дня прибытия на территорию Крыма и медицинское наблюдение за ними.

Оккупационные власти Крыма с 15 июля отменили обязательную обсервацию прибывающих из-за границы граждан.