У Греції довелося евакуювати два села та школу-інтернат в районі Коринфу через масштабну лісову пожежу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Kathimerini, вогонь спалахнув сьогодні близько опівдня у лісах на території муніципалітету Кехріс.

За словами мера Коринфу Вассиліса Напопоулоса, з міркувань безпеки прийнято рішення про евакуацію найближчих двох сіл та школи-інтернату для людей з інвалідністю.

Боротьбу з вогнем ускладнює сильний вітер, який постійно змінює напрямок.

За інформацією від пожежників, на цей час є декілька осередків поширення вогню. Їм на допомогу прибули декілька одиниць армійської техніки та місцеві волонтери.

Загалом на місці працюють 143 вогнеборці та 42 пожежні машини, 6 літаків та 8 гелікоптерів.

Зазначається, що у цьому ж місці вже спалахувала пожежа 9 липня.