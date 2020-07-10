Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи отклонил апелляционные жалобы адвоката Эмине Авамилевой и политзаключенного Рустема Шейхалиева на постановление Верховного суда республики Крым о продлении меры пресечения до 15 сентября 2020 года.

О ходе судебного заседания «Крымской солидарности» рассказала адвокат Эмине Авамилева.

«Как и следовало ожидать, постановление было оставлено в своей юридической силе. Наши жалобы были отклонены. Конечно, Рустем расстроен последними новостями. Передает соболезнования близким и родным Вадима Бектемирова. Всем пожелал терпения», - рассказала адвокат.

Защита гражданского журналиста ссылалась на IV Женевскую конвенцию и требовала её применения, а сам подсудимый заявил в суде, что считает себя политическим заключённым.

Рустем Шейхалиев с 2015 года системно освещал аресты и обыски в Крыму, снимая фото и видеоматериалы на телефон. 27 марта 2019 года его арестовали за причастность к запрещённой в России и свободно действующей в Украине организации «Хизб ут-Тахрир», после самых масштабных в современной истории крымских мусульман обысков.

Многие из задержанных являлись активистами общественного правозащитного движения «Крымская солидарность», известного своей активной работой по защите жертв политических преследований в Крыму. Среди них – правозащитники, гражданские журналисты, волонтеры.

По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию.

18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая Шейхалиева.

3 февраля 2020 года международная правозащитная организация Freedom House призвала Россию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам, связанным с правозащитным движением «Крымская солидарность».

Признан правозащитным центром «Мемориал» (Россия) политическим заключенным.