Суд в России оставил под арестом гражданского журналиста из оккупированного Крыма
|20:45 22.07.2020
|Крим
Третий апелляционный суд общей юрисдикции города Сочи отклонил апелляционные жалобы адвоката Эмине Авамилевой и политзаключенного Рустема Шейхалиева на постановление Верховного суда республики Крым о продлении меры пресечения до 15 сентября 2020 года.
О ходе судебного заседания «Крымской солидарности» рассказала адвокат Эмине Авамилева.
«Как и следовало ожидать, постановление было оставлено в своей юридической силе. Наши жалобы были отклонены. Конечно, Рустем расстроен последними новостями. Передает соболезнования близким и родным Вадима Бектемирова. Всем пожелал терпения», - рассказала адвокат.
Защита гражданского журналиста ссылалась на IV Женевскую конвенцию и требовала её применения, а сам подсудимый заявил в суде, что считает себя политическим заключённым.
Рустем Шейхалиев с 2015 года системно освещал аресты и обыски в Крыму, снимая фото и видеоматериалы на телефон. 27 марта 2019 года его арестовали за причастность к запрещённой в России и свободно действующей в Украине организации «Хизб ут-Тахрир», после самых масштабных в современной истории крымских мусульман обысков.
Многие из задержанных являлись активистами общественного правозащитного движения «Крымская солидарность», известного своей активной работой по защите жертв политических преследований в Крыму. Среди них – правозащитники, гражданские журналисты, волонтеры.
По мнению адвокатов, которые работают с данной категорий дел, на протяжении всего следствия не представлено ни единого доказательства вины и причастности подсудимых к террористическим актам или насилию.
18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой есть призыв к России освободить всех украинских политзаключенных, включая Шейхалиева.
3 февраля 2020 года международная правозащитная организация Freedom House призвала Россию пересмотреть приговоры крымскотатарским журналистам, связанным с правозащитным движением «Крымская солидарность».
Признан правозащитным центром «Мемориал» (Россия) политическим заключенным.
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