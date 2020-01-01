Гелікоптер Іспанії доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця США
|20:30 22.07.2020
|Україна
Гелікоптер SH-60 військово-морських сил Іспанії з фрегату Álvaro de Bazán доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця Porter ВМФ США.
Про це повідомляє Український мілітарний портал.
За наявною інформацією військовий моряк отримав побутову травму руки та йому необхідна була госпіталізація.
Карети швидкої допомоги зустрічали іспанський гелікоптер на військовому аеродромі «Шкільний» в Одесі.
Гелікоптер SH-60 прибув о 12:14, після чого постраждалого було терміново доставлено у шпиталь.
Фрегат Álvaro de Bazán (F-101) ВМС Іспанії та есмінець Porter (DDG-78) ВМФ США знаходять в акваторії Чорного моря в рамках навчань Sea Breeze 2020.
Есмінець Porter (DDG-78) класу Arleigh Burke почав свій транзит у північному напрямку до Чорного моря 19 липня 2020 року, а фрегат Álvaro de Bazán (F-101) разом зі середземноморською військово-морською групою НАТО встановила курс на Чорне море 9 липня 2020 року.
Ще на цю тему:
Штаб навчань Sea Breeze розгорнули в «трансформері»
Росія провокувала болгарський корабель на Sea Breeze 2020
В Україні стартують міжнародні військові навчання Sea Breeze 2020
Чорноморський флот РФ почав відстежувати американський есмінець, який прямує на "Sea Breeze-2020"
В Одессе участники Си Бриз-2020 согласовали все детали учений
У місті Одеса розпочато головну конференцію з планування українсько-американського навчання “Сі Бриз-2020”
Учасники Sea Breeze штурмували кораблі та звільняли заручників
Учения «Си Бриз - 2019»: активная морская фаза