Гелікоптер Іспанії доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця США

20:30 22.07.2020   Україна

Гелікоптер SH-60 військово-морських сил Іспанії з фрегату Álvaro de Bazán доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця Porter ВМФ США.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

За наявною інформацією військовий моряк отримав побутову травму руки та йому необхідна була госпіталізація.

Карети швидкої допомоги зустрічали іспанський гелікоптер на військовому аеродромі «Шкільний» в Одесі.

Гелікоптер SH-60 прибув о 12:14, після чого постраждалого було терміново доставлено у шпиталь.

Фрегат Álvaro de Bazán (F-101) ВМС Іспанії та есмінець Porter (DDG-78) ВМФ США знаходять в акваторії Чорного моря в рамках навчань Sea Breeze 2020.

Есмінець Porter (DDG-78) класу Arleigh Burke почав свій транзит у північному напрямку до Чорного моря 19 липня 2020 року, а фрегат Álvaro de Bazán (F-101) разом зі середземноморською військово-морською групою НАТО встановила курс на Чорне море 9 липня 2020 року.



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