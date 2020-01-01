Група катерів ВМС України спільно з морською охороною Держприкордонслужби України та представниками держав НАТО відпрацювала відбиття швидкісних малорозмірних цілей.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони, передає Укрінформ.

"В рамках міжнародних українсько-американських навчань Sea Breeze-2020 група катерів ВМС України спільно з морською охороною Держприкордонслужби України та представниками держав НАТО відпрацювала тактичні навчання. Серед поставлених завдань - відбиття швидкісних малорозмірних цілей у морі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, систематичні заняття українських військовослужбовців вже викарбували навички швидко реагувати у разі виникнення загрози, орієнтуватися в ситуації чи навіть знешкодити противника, однак головна ціль міжнародних навчань Sea Breeze-2020 полягала саме у сумісності роботи з кораблями та екіпажами країн-партнерів.

Катерна група, до складу якої увійшли катери ВМС та Морської охорони Державної прикордонної служби, разом з патрульним катером Військово-морських сил Грузії відпрацювали тактичне маневрування та ведення артилерійського бою, повідомили в пресслужбі оборонного відомства.

Як повідомлялося, 20 липня в акваторії Чорного моря стартували українсько-американські навчання Sea Breeze.

Загалом до Sea Breeze-2020 залучено близько 2 тисяч осіб із дев’яти країн, зокрема понад 20 кораблів, а також літаки, гвинтокрили тощо. Окрім України і США, візьмуть участь військові Болгарії, Грузії, Норвегії, Франції, Румунії, Іспанії та Туреччини.