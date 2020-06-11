Известный блогер Злой Одессит на своей странице в LIVEJOURNAL сообщает, что “Залив” может быть "черной дырой" для оккупационной коррупционной клоаки.

Злой Одессит пишет, что заложенные на керченском судостроительном заводе “Залив” российские УДК проекта 23900 сейчас у всех на слуху, информирует enovosty.com/news.

«Причем, одна часть экспертов заверяет, что эти корабли никогда не смогут пересечь проливы из-за своего статуса построенных на оккупированных территориях, а другие нарадоваться не могут растущей “морской мощи” РФ и рабочим местам на “Заливе”. Однако в контексте споров обоих сторон, я бы хотел напомнить ещё об одном эпизоде на судостроительном заводе “Залив”, которому были рады российские ура-патриоты, но который в итоге является ярким доказательством весьма сомнительного будущего продукции оккупированных кораблестроителей.

Итак, в декабре 2014 года в оккупированном Крыму на судостроительном заводе «Залив» в торжественной обстановке были заложены два универсальных морских танкера проекта 23131, водоизмещением по 12 тыс тонн, для нужд ВМФ России. Но уже в феврале 2015 разразился скандал, связанный с информацией о том, что заложенные буквально пару месяцев назад танкеры, оказались пустышкой. На торжественной церемонии были использованы старые борта, ничего общего с проектом 23131 не имеющие.

Шли года, о танкерах мало кто вспоминал, чай не фрегат или эсминец, и заговорили о них вновь только в 2018 году, когда профильные информационные площадки задались вопросом, а где же корабли, которые обещали передать флоту в 2017 и 2018 годах? После того как в СМИ поднялась неблагоприятная волна, пресс-служба завода “Залив” сообщила, что танкеры строятся и на сегодняшний день (а это был ноябрь 2018) завершено формирование корпусов и надстройки. Забавно, но прозвучало это так, словно для завода выполнение данного объема работы это достижение, с учетом того, что согласно плану сдачи эти корабли уже должны были бороздить моря и океаны.

Но идём дальше… В 2019 году средний морской танкер проекта 23130 «Академик Пашин» осуществил первую заправку в открытом море боевого корабля ВМФ РФ. Вот только этот танкер, вовсе не из числа заложенных на “Заливе”. Он был заложен на Невском судоремонтно-судостроительном заводе в апреле 2014 года, спущен на воду в 2016-м, и отправлен на ходовые испытания в мае 2018 года. То есть, заложенный практически в то же время, что и керченские танкеры на “Заливе”, построенный на Невском судоремонтно-судостроительном заводе корабль уже не только был спущен на воду, но и провёл свою первую заправку, по состоянию на 2019 год. А, что керченские?

Да собственно ничего. За окном июль 2020, на “Заливе” заложено сразу два УДК водоизмещением 28 тыс тонн, которые планируют сдать в 2027 и 2028, а банальные заправочные танкеры, водоизмещением 12 тыс тонн до сих пор, за 6 лет, не только не достроены, но и в принципе сложно судить об их состоянии готовности. А потому, можно себе только представить в какой долгострой или вообще, недострой, на самом деле превратятся эти УДК и задуматься над тем, а не черная ли дыра “Залив” для оккупационной коррупционной клоаки, используемая под распилы бюджетных средств? Ведь так оно и есть. Или какой смысл вообще закладывать корабли на заводе, размещенном на оккупированной территории, которые если и будут достроены, то не смогут проходить даже, банально, проливы. Например, такие как Босфор и Дарданеллы», — пишет Злой Одессит



