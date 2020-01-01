Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я

20:50 22.07.2020   Україна

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар 22 липня провів відеоконференцію з держсекретарем МЗС Молдови Думітру Соколаном. Однією з тем розмови була ситуація у Придністров'ї.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України, передає РБК-Україна.

Так, сторони підтвердили необхідність виведення російський військ, які перебувають на території так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

Також дипломати обговорили питання здійснення утилізації надлишкових боєприпасів у селі Ковбасна, що у Придністров'ї, під міжнародним контролем.

Нагадаємо, в 1991 році на території Молдови проросійські сепаратисти після перемоги над молдовською армією проголосили незалежність так званої "Придністровської Молдавської Республіки".

У 2006 році сепаратисти провели так званий референдум за інтеграцію з РФ, але його результати не були визнані міжнародною спільнотою. Зараз конфлікт заморожений, але на території ПМР знаходяться російські військові.



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