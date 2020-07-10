У Росії прийняли закон, за яким повернення анексованого Криму україні буде вважатися екстремізмом

19:21 22.07.2020   Крим

Держдума Росії прийняла поправки до закону «Про протидію екстремістській діяльності», за якими відчуження території РФ буде прирівнюватися до екстремізму (у тому числі повернення анексованого Криму Україні — прим. ред.).

Це перший з трьох запропонованих законів про заборону на відчуження територій РФ (одна з «путінських» заборон, які були прийняті 1 липня — прим. ред.), передає QHA.

Екстремістською діяльністю буде вважатися не тільки порушення територіальної цілісності Росії, але й відчуження частини її території (за винятком делімітації, демаркації, редемаркації державного кордону з суміжними державами), — йдеться у повідомленні.

Два інших законопроєкти передбачають відповідальність за «заклики до відчуження території». Вони, за словами глави думського комітету з державного будівництва і законодавства Павла Крашеніннікова, будуть розглянуті восени. У разі їхнього схвалення кримінальне покарання за такі «заклики» складе від 6 до 10 років колонії. Зараз за подібні «заклики» у ЗМІ або в соцмережах загрожує позбавлення волі на термін до п’яти років.

Крашенінніков уточнив, що 10-річний тюремний термін загрожує тільки тим, хто «послідовно вимагає від Росії повернути свої території».

Як він зазначає, якщо публічні заклики вчинені вперше, то особі загрожуватиме лише штраф. За другий і наступні рази покарання буде збільшено: штраф до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Також серед покарань прописане позбавлення права обіймати певні посади або займатися політикою, журналістикою або викладацькою роботою.

 



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