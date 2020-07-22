Вдруге не випустять: на в'їзді в Крим окупанти повідомляють жителям, що не дозволять повторно виїхати, - Джепарова
|19:01 22.07.2020
|Крим
22 липня заступник міністра закордонних справ Еміне Джепарова опублікувала документ, який зачитують на адмінкордоні з окупованим Кримом російські окупанти жителям півострова.
Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Еміне Джепарова у Facebook, передає ESPRESO.
"Зачитують та вручають такий документ на виїзді з Криму. Попереджають, що вдруге вже не випустять", - написала заступник міністра.
"При наступній повторній спробі виїзду з РФ вам буде відмовлено у виїзді", - йдеться в документі, датованому 9 липня, який оприлюднила Джепарова.
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