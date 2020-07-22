22 липня заступник міністра закордонних справ Еміне Джепарова опублікувала документ, який зачитують на адмінкордоні з окупованим Кримом російські окупанти жителям півострова.

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Еміне Джепарова у Facebook, передає ESPRESO.

"Зачитують та вручають такий документ на виїзді з Криму. Попереджають, що вдруге вже не випустять", - написала заступник міністра.

"При наступній повторній спробі виїзду з РФ вам буде відмовлено у виїзді", - йдеться в документі, датованому 9 липня, який оприлюднила Джепарова.