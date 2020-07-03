Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів у середу доручив міністру інфраструктури Владиславу Криклію взяти питання підняття затонулого танкера Delfi під особистий контроль.

"Історія із затонулим судном Delfi затягнута, і тривають чи то маніпуляції, чи то нездатність із вирішенням цієї проблеми з боку власника та місцевих органів влади. Я прошу взяти це питання на особистий контроль", - заявив Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У свою чергу Криклій повідомив, що цього тижня була спроба підняти танкер, але вона виявилася невдалою - під час її здійснення порвалися троси.

"До кінця цього тижня у них буде ще одна спроба, після чого із судновласником говорили, що вони відмовлятимуться від прав на судно, і тоді всю операцію вже повністю координуватиме АМПУ (...), і тоді ми зможемо незалежно від судновласника працювати з ситуацією", - заявив Криклій.

Шмигаль також доручив міністру інфраструктури опрацювати питання затонулого танкера спільно з Адміністрацією морських портів України (АМПУ) і, за потреби, з облдержадміністрацією, щоб була можливість розблокувати нормальний режим судноплавства і ліквідувати загрозу екологічної ситуації в регіоні.

Як повідомлялося, раніше керівник Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций звернувся до Кабінету Міністрів України з проханням визнати ситуацію навколо танкера Delfi надзвичайною і запропонував уряду надати повноваження АМПУ як відповідальній службі примусово прибрати танкер за спрощеною процедурою.

У листопаді 2019 року в Одеській затоці зазнав аварії танкер Delfi під прапором Молдови - судно зірвало з якоря.

Адміністрація морських портів України пояснила, що спочатку танкер перебував у нейтральних водах і не подавав заявок на вхід до Одеського чи Південного морських портів. Але згодом було подано сигнал про те, що судно зазнає лиха, залишилося без палива, з непрацюючим двигуном. У зв'язку з цим рятувально-координаційний центр "Одеса", який прийняв сигнал, почав вживати заходів щодо ліквідації аварійної ситуації. Із судновласником було узгоджено буксирування танкера для постановки до вільного причалу в порту "Очаків".

У ніч на 22 листопада Delfi вдалося закріпитися якорем на відстані близько однієї милі від берега в районі пляжу "Дельфін". Проте, за даними АМПУ, о 5:00 повільний дрейф поновився. Увечері того самого дня рятувальникам вдалося евакуювати з судна трьох членів екіпажу. Їх госпіталізували, лікарі повідомили про перевтому та переохолодження.

Власник судна мав до 31 березня 2020 року вжити заходів для підйому та видалення затонулого танкера з акваторії Одеського морського порту.

1 квітня справу узяла під контроль генпрокурор. 22 червня прокуратура Одеської області розпочала кримінальне провадження за фактом невжиття заходів з ліквідації наслідків екологічного забруднення морської води нафтопродуктами в місці аварійного знаходження судна Delfi (ч. 1 ст. 237 КК України).

4 липня під час робочої поїздки до Одеської області президент Зеленський ознайомився зі станом ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Глава держави наголосив, що роботи з ліквідації аварії потрібно було починати ще в листопаді 2019 року. Проте судновласник показав свою безвідповідальність і фактично забув про танкер. Зеленський закликав виконувати роботи з ліквідації аварії якісно.

"20 липня - це орієнтир. Якби тут був судновласник, я б з ним поговорив відверто й жорстко. Тому що я впевнений, що це його відповідальність у всьому, починаючи з того, що він віз, куди й скільки часу триває це все. 20 липня не буде (результату - ІФ) - цим мають займатися правоохоронці. Власник хотів зекономити й шукав варіанти найменшого опору. Хтось має нести відповідальність", - сказав тоді президент.

13 липня міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що контролює хід робіт із підйому танкера Delfi в Одесі, які за умови ясної погоди та відсутності хвиль буде завершено до 20 липня.

21 липня АМПУ зажадала від судновласника танкера Delfi передати їй право евакуювати аварійний танкер.