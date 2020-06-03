Україна підписала договір з французькою компанією OCЕA про закупівлю 20 патрульних кораблів для українських прикордонників, 5 з яких будуть вироблятись на потужностях миколаївського суднобудівного заводу Нібулон.

Про це під час засідання уряду сказав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент УНН.

"Уряд продовжує вести активну роботу у посиленні безпеки нашої країни. Одна зі складових цієї роботи - це оновлення техніки для наших прикордонників. Зокрема, посилення морської безпеки. Будь-яка ділянка морського кордону має надійно захищатись, будь то море або сухопутна ділянка української землі. Задля цього уряд реалізовуватиме проект щодо закупівлі 20 патрульних кораблів виробництва компанії OCЕA - французька компанія", - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що п’ять кораблів будуть вироблятись на потужностях українського суднобудівного заводу Нібулон.

"Миколаїв завжди був містом кораблів. І я щиро радий, що наші партнери з компанії OCЕA вибрали Миколаївський суднобудівний завод Нібулон… Це буде наш україно-французький продукт. В рамках реалізації цього проекту Україна не тільки отримає нові сучасні кораблі для захисту державного кордону, але й здобуде сучасні технології у будівництві кораблів", - сказав Арсен Аваков під час прямого включення з робочої поїздки з Миколаєва, після підписання документів.

Він зазначив, що поставка 20 кораблів відбудеться впродовж трьох років.