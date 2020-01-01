Туреччина у відповіді на демарш Греції щодо планів турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо, заявила, що зона входить до її континентального шельфу і назвала претензії Греції такими, що суперечать міжнародному праву.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційній заяві, оприлюдненій речником міністерства закордонних справ Туреччини Хамі Аксоєм.

"Морська територія, у якій здійснюватиме дослідження корабель Oruç Reis, розташована повністю у межах континентального шельфу, як повідомлялося ООН, та у межах ліцензії, наданої урядом Туреччини Турецькій нафтовій корпорації (TPAO) у 2012 році", - зазначається у заяві.

Речник МЗС додає, що інше судно сейсмічної розвідки, Barbaros Hayrettin Paşa, вже проводило дослідження на частині цієї території у попередні роки.

Територія, про яку йде мова, наголошує він, знаходиться у 2 км від турецької Анатолії, і за 580 км від континентальної частини Греції.

"Греція… стверджує, що зона, де буде здійснюватися розвідка, знаходиться у межах її власного континентального шельфу. Ці заяви Греція пояснює наявністю віддалених островів далеко від континентальної частини країни, зокрема Кастеллорізо. Ці максималістичні претензії Греції щодо континентального шельфу суперечать міжнародному праву та судовим рішенням… Від так ми відкидаємо ці невиправдані твердження Греції", - додають у повідомленні МЗС Туреччини.

Нагадаємо, МЗС Греції у вівторок подав демарш в МЗС Туреччини через своє посольство в Анкарі на знак протесту проти оголошених планів турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо з 21 липня по 2 серпня.

Також міністр закордонних справ Греції заявив, що незаконна поведінка Туреччини в Східному Середземномор'ї загрожує згуртованості НАТО і відносинам Анкари з Європейським Союзом.