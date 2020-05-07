У Румунії добовий приріст хворих на коронавірус вперше за час епідемії перевищив 1000.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Digi24, про це свідчать нові дані органів охорони здоров’я.

За останні 24 години коронавірус підтвердили ще у 1030 людей, 27 хворих померли. Цього дня здійснили також рекордну кількість тестів - майже 25 тисяч.

Напередодні повідомляли про 994 хворих та 36 померлих.

Таким чином, за останній тиждень у 5 із 7 днів показники у Румунії встановлювали новий рекорд кількості хворих – за винятком даних неділі та понеділка. Менше тижня тому, у четвер, "антирекордом" для країни були 777 нових випадків за добу.

Кількість заражень коронавірусом у Румунії почала помітно зростати з середини червня, а з початку липня почала встановлювати нові рекорди.

Нагадаємо, населення країни - близько 20 млн осіб.

Як повідомлялося раніше, з 16 липня Румунія ще на 30 днів продовжила режим надзвичайної ситуації у зв’язку з епідемією.