Конгрес США підтримав виділення Україні 250 млн доларів
|17:01 22.07.2020
|Україна
Палата представників Конгресу США схвалила проєкт оборонного бюджету на наступний фінансовий рік включає фінансову допомогу Україні в розмірі 250 млн доларів.
Про це повідомляє УНН із посиланням на трансляцію голосування.
Проєкт оборонного бюджету США містить пункти зі стримування Росії та зобов’язує уряд США посилити санкції відносно російських газопроводів «Північний потік – 2» і «Турецький потік».
У бюджет заклали виділення $250 млн військової допомоги для України. Окрім того, бюджетний проєкт передбачає виділення майже $3,8 млрд на програму «Європейська ініціатива стримування», спрямовану на стримування діяльності Росії.
Також, конгресмени планують виділити $3,6 млрд на «стримування Китаю в регіоні Індійського та Тихого океанів».
Проєкт передбачає заборону на використання бюджетних коштів для “проведення ядерних випробувань або на підготовку до випробувань з ядерними вибухами будь-якої потужності”.
Загалом же проєкт бюджету передбачає виділення $740,5 млрд доларів на оборону.
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