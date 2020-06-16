Держсекретар США обговорює газопровід «Північний потік-2» під час візиту до Данії
|16:41 22.07.2020
|Росія
Державний секретар США Майк Помпео прибув до Данії, де 22 липня в Копенгагені зустрічається з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Серед тем обговорення – будівництво газопроводу «Північний потік-2», Газогін, який прагне добудувати Росія, може почтачати газ до Європи по дну Балтійського моря. Частина трубопроводу, яку ще потрібно добудувати, лежить в економічних водах Данії, передає Радіо Свобода.
Минулого тижня Помпео попередив про небезпеку американських санкцій компанії, що співпрацюють із Росією для добудови газопроводу. Сполучені Штати вважають, що газопровід загрожує енергетичній безпеці Європи і карає Україну, яка на Донбасі веде боротьбу з російськими гібридними силами.
Європейські судна, що прокладали трубопровід, припинили свою роботу в грудні після оголошення про американські санкції. Зараз Росія сподівається завершити проєкт за допомогою власних кораблів.
У США до законопроєкту про оборонні витрати включити поправку, яка передбачає розширення санкцій, не лише на кораблі, а на будь-яку компанію, яка допомагає Росії завершити газопровід. Поправку 20 липня схвалила Палата представників, її ще має затвердити Сенат. Після цього документ стане законом, коли його підпише президент США Дональд Трамп.
Ще на цю тему:
У США підготували резолюцію проти участі Росії в G7
США включили Nord Stream 2 та "Турецький потік" у санкційний закон
США обурилися арештами журналістів у Росії. МЗС РФ порадило посольству «зайнятися своїми справами»
США "закручують гайки": РФ обмежили в доступі до технологій
Помпео: США сприймають Росію як «серйозну загрозу»
США і Росія відновлюють перемовини щодо контролю над озброєнням: Держдеп запросив і Китай
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
Стратегічні бомбардувальники B-52 США відпрацювали ракетний удар по Сибірі з Арктики
В Генштабе России заявили о готовности сбивать военные самолеты США