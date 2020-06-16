Держсекретар США обговорює газопровід «Північний потік-2» під час візиту до Данії

16:41 22.07.2020   Росія

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Данії, де 22 липня в Копенгагені зустрічається з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Серед тем обговорення – будівництво газопроводу «Північний потік-2», Газогін, який прагне добудувати Росія, може почтачати газ до Європи по дну Балтійського моря. Частина трубопроводу, яку ще потрібно добудувати, лежить в економічних водах Данії, передає Радіо Свобода.

Минулого тижня Помпео попередив про небезпеку американських санкцій компанії, що співпрацюють із Росією для добудови газопроводу. Сполучені Штати вважають, що газопровід загрожує енергетичній безпеці Європи і карає Україну, яка на Донбасі веде боротьбу з російськими гібридними силами.

Європейські судна, що прокладали трубопровід, припинили свою роботу в грудні після оголошення про американські санкції. Зараз Росія сподівається завершити проєкт за допомогою власних кораблів.

У США до законопроєкту про оборонні витрати включити поправку, яка передбачає розширення санкцій, не лише на кораблі, а на будь-яку компанію, яка допомагає Росії завершити газопровід. Поправку 20 липня схвалила Палата представників, її ще має затвердити Сенат. Після цього документ стане законом, коли його підпише президент США Дональд Трамп.



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