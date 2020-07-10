Подконтрольный России Черноморский районный суд Крыма приговорил жителя данного района к 8 годам колонии по обвинению в участии в деятельности «крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана».

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России в оккупированном Крыму, передают Крым.Реалии.

«Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства, в целях, противоречащих интересам России», – цитирует сообщение ФСБ России в оккупированном Крыму «Крыминформ».

Имя и фамилия осужденного не называется. При этом указано, что задержание мужчины произошло в феврале этого года.

Напомним, 4 февраля 2020 года решением Киевского районного суда был арестован 55-летний житель Черноморского района Нариман Межмединов. О том, что его задержали, стало известно только 17 февраля.

По версии следствия, его вина заключается в том, что летом 2016 года он уехал на материковую Украину, где вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании – КР).

Глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов сообщил, что в «крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана» не знают арестованного.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ислямов призывал присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана» номер воинской части.