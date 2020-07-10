Жителя Черноморского района приговорили к колонии по обвинению в участии в «крымскотатарском батальоне»

16:21 22.07.2020   Крим

Подконтрольный России Черноморский районный суд Крыма приговорил жителя данного района к 8 годам колонии по обвинению в участии в деятельности «крымскотатарского добровольческого батальона имени Номана Челебиджихана».

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России в оккупированном Крыму, передают Крым.Реалии.

«Суд признал крымчанина виновным в инкриминируемом преступлении и назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства, в целях, противоречащих интересам России», – цитирует сообщение  ФСБ России в оккупированном Крыму  «Крыминформ».

Имя и фамилия осужденного не называется. При этом указано, что задержание мужчины произошло в феврале этого года.

Напомним, 4 февраля 2020 года решением Киевского районного суда был арестован 55-летний житель Черноморского района Нариман Межмединов. О том, что его задержали, стало известно только 17 февраля.

По версии следствия, его вина заключается в том, что летом 2016 года он уехал на материковую Украину, где вступил в ряды «крымскотатарского добровольческого батальона имени Челебиджихана». По информации ФСБ, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК России (участие в вооруженном формировании – КР).

Глава общественной организации «Аскер» Ленур Ислямов сообщил, что в «крымскотатарском батальоне имени Номана Челебиджихана» не знают арестованного.

Дискуссия о создании крымскотатарского батальона в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года.

В Национальной гвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона», остаются пока на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно.

Ислямов призывал присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана» номер воинской части.



Ще на цю тему:

20:45 22.07.2020
Суд в России оставил под арестом гражданского журналиста из оккупированного Крыма
15:01 22.07.2020
Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Муратова залишили під арештом
13:01 22.07.2020
Меджліс кримськотатарського народу закликає посилити тиск на Росію через незаконний візит президента РФ в Крим
15:15 21.07.2020
У Криму від серцевого нападу помер батько Вадима Бектемирова, затриманого 7 липня
09:30 21.07.2020
Суд у Ростові переніс розгляд справ кримських політв'язнів
20:01 20.07.2020
Оголошено перерву у процесах щодо кримських «справ Хізб ут-Тахрір»
17:30 20.07.2020
На активиста «Стратегии-18» в России возбудили уголовное дело. Он выходил в поддержку крымских татар
09:30 20.07.2020
Путін особисто відповідає за тортури ув'язнених у Криму - Джемілєв
08:10 20.07.2020
Росія здійснює у Криму психологічні атаки на родини кримських татар - депутат ВР
21:30 17.07.2020
У Криму політв'язня тримають в одній камері з хворим на туберкульоз – адвокат
21:20 17.07.2020
Суд РФ залишив під арештом вісьмох політв'язнів з Криму
16:45 17.07.2020
Політв'язень Узеір Абдуллаєв почав отримувати листи у російській колонії
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
Всі новини країни
Греція Греція
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
11:45 22.07.2020
Афіни висловили демарш Анкарі через дослідження біля грецького острова
20:15 21.07.2020
Роскошная яхта шейха Катара прибыла на греческий остров / Фото
Всі новини країни
Грузія Грузія
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
11:15 21.07.2020
ЮВО: Российские танкисты в Абхазии выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
Всі новини країни
Росія Росія
16:41 22.07.2020
Держсекретар США обговорює газопровід «Північний потік-2» під час візиту до Данії
15:30 22.07.2020
Посли ЄС вперше схвалили санкції проти ГРУ РФ за кібератаки – журналіст
14:44 22.07.2020
У Росії за добу COVID-19 виявили у 5862 осіб, загалом - вже близько 790 тис. випадків
12:44 22.07.2020
Росія почала демонстративні військові навчання поруч з українським кордоном
Всі новини країни
Румунія Румунія
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
09:50 22.07.2020
Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними
15:45 21.07.2020
У Туреччині кажуть: Свята Софія буде відкрита як для туристів, так і для віруючих
Всі новини країни
Україна Україна
20:50 22.07.2020
Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я
20:45 22.07.2020
Суд в России оставил под арестом гражданского журналиста из оккупированного Крыма
20:30 22.07.2020
Гелікоптер Іспанії доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця США
20:15 22.07.2020
Артилерійський бій на Sea Breeze: катери стріляли по швидкісних цілях
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд