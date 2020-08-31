Обмеження на регулярні повітряні перевезення в зв'язку із поширенням COVID-19 в Грузії продовжено до 31 серпня.

Про це йдеться в повідомленні, поширеному Грузинським агентством цивільної авіації, передає УНН.

“Ми хотіли б повідомити вам, що обмеження, накладені на регулярні міжнародні повітряні перевезення, були продовжені до 31 серпня 2020 роки (31.08.20). Агентство цивільної авіації Грузії вже поінформувало авіакомпанії, що виконують регулярні рейси в Грузію”, - сказано в повідомленні.

Відзначається, що це рішення не поширюється на сполучення з аеропортами Мюнхена, Парижа і Риги.

“Рішення про відновлення регулярних рейсів буде ухвалюватися, виходячи з епідеміологічної ситуації в Грузії і в усьому світі”, — заявили в агентстві.

Нагадаємо, раніше в уряді заявили, що з 1 липня Грузія буде готова прийняти міжнародних туристів.