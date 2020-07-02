Посли ЄС вперше застосували режим санкцій за кібератаки, схваливши рішення про замороження активів ГРУ РФ, а також розвідок Китаю та Північної Кореї.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", написав у Twitter кореспондент Радіо Свобода Рікард Джозвяк.

"Посли ЄС сьогодні прийняли рішення про заморожування активів проти російської військової розвідки ГРУ і розвідувальних служб Китаю та КНДР у зв'язку з кібератаками WannaCry, NotPetya і Cloud Hopper. Також будуть введені візові заборони і заморожування активів 6 російських і китайських чиновників", - написав він.

У лютому повідомлялося, що Євросоюз може ввести санкції проти структур, пов'язаних з Росією і Китаєм, а також кількох приватних осіб за кібератаки.

Тоді наголошувалося, що ці заходи можуть стати першим випадком застосування режиму кіберсанкцій ЄС, який зокрема передбачає заборону на в'їзд і заморожування активів.

ЄС запровадив режим санкцій за кібератаки у 2019 році, у травні 2020 року його дію було продовжено на рік.