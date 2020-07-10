Російські прикордонники почали штрафувати кримчан за спробу перетнути адмінкордон України з Кримом за українським паспортом.

Як повідомляється на сайті Кримської правозахисної групи, при в'їзді на окупований півострів ФСБ вимагає від кримчан пред'являти російський паспорт, передає УНІАН.

«Якщо у жителя Криму немає з собою російського паспорта, а є лише український, співробітники прикордонного управління ФСБ РФ виносять постанову про призначення адміністративного покарання. За твердженням ФСБ, український паспорт для в'їзду (виїзду) на півострів є недійсним», - сказано повідомленні.

Зокрема, про це йдеться в документі, складеному 20 липня на мешканку Криму, яка поверталася додому в окуповану Ялту з Києва. Вона розповіла правозахисникам, що її півтори години допитував співробітник ФСБ у російському пункті пропуску «Перекоп 2» (навпроти українського КПВВ «Чаплинка»).

«Він ставив мені багато різних запитань, а саме, де народилася, жила, вчилася, де працюю і з ким живу», - розповіла жінка. В результаті кримчанку оштрафували на 2 тис. рублів за ч.1 ст. 18.1 КпАП РФ (Порушення правил перетину Державного кордону РФ).

Таким чином, російські силовики примушують кримчан пред'являти саме російський паспорт, виданий Росією в Криму на порушення міжнародних норм у рамках примусу до громадянства.

Аналітик КПГ Олександр Сєдов пояснює, що оскільки Крим є територією України і громадяни України перебувають у Криму на законних підставах, то переслідування жителів Криму владою РФ на окупованій нею території за перетин адміністративного кордону за українським документам є порушенням свободи пересування (стаття 2 Протоколу 4 Європейської конвенції з прав людини). «Вимога користуватися «паспортами», які влада РФ видає в Криму, при перетині адміністративного кордону з окупованим Кримом і відмова визнавати законним паспорт громадянина України, є однією з форм примусу до отримання громадянства країни-окупанта, тобто порушенням міжнародного гуманітарного права, а саме статті 45 Гаазької конвенції 1907 року (Конвенція про закони і звичаї сухопутної війни)», - пояснив експерт.

Правозахисники вважають, що така практика демонструє, що наслідком нав'язаного громадянства країни-окупанта є примус до виконання обов'язків громадян РФ (служба в армії країни-окупанта, участь у голосуваннях), переслідування жителів Криму за законами РФ і порушення основних прав і свобод, включаючи свободу пересування.



