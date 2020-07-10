У вівторок, 21 липня, Верховний "суд" окупованого Криму відхилив апеляційну скаргу адвоката на продовження запобіжного заходу фігуранту "справи Хізб ут-Тахрір", якого затримали в ході масових обшуків 7 липня. Зекірья Муратов залишиться під арештом до 2 вересня 2020 року.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Адвокат Еміне Авамілєва зазначила, що у політв'язня велика кількість хронічних захворювань - гіпертонія, стенокардія. Є діагноз, який несумісний з перебуванням в СІЗО.

"Наприкінці минулого тижня його перевели в загальну камеру. 10 днів карантину завершилися. Ми подали заяву на ім'я начальника про медичне обстеження. Суд першої інстанції не дав належної оцінки стану здоров'я мого підзахисного, а посилався на гіпотетичні доводи слідства", - розповіла адвокат.

Нагадаємо, що 7 липня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в Бахчисарайському, Красногвардійському та Сімферопольському районах окупованого Криму. Семеро людей затримані. Всіх доставили в управління ФСБ в Сімферополі.

7 липня, Київський районний "суд" Сімферополя відправив під домашній арешт інваліда першої групи Олександра Сізікова. 8 липня, Київський районний "суд" окупованого Криму обрав запобіжний захід Ісмету Ібрагімову, Зекірьї Муратову, Вадиму Бектімірову, Емілю Зиядінову, Аліму Суфьянову і Сейрану Хайретдінову у вигляді утримання під вартою.