У Росії виявлено 789190 випадків COVID-19, за останню добу виявлено 5862.

Про це повідомляє УНН, із посиланням на Telegram-канал МОЗ РФ "Стопкоронавірус.рф".

"За останню добу у Росії виявлено 5862 хворих на нову коронавирусну інфекцію (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) у 83 регіонах, з них 1516 випадків (25,9%) - активно, у контактних осіб, без клінічних проявів хвороби. Всього у країні... виявлено 789190 хворих у 85 регіонах", - йдеться у повідомленні.

Також за добу зафіксовано 165 летальних випадків.

За весь період у Росії від коронавірусу померли 12745 осіб.