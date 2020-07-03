Глава Одесской ОГА Куцый просит разрешить принудительное удаление затонувшего танкера Delfi: Судовладелец не справился

14:28 22.07.2020   Україна

Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый обратился к Кабинету министров Украины с просьбой признать ситуацию вокруг танкера Delfi чрезвычайной и предложил правительству предоставить полномочия Администрации морских портов Украины как ответственной службе принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации, передает Цензор.Нет.

Отмечается, что 20 июля истек предельный срок, отведенный капитаном морского порта Одессы Кириллом Цюпко для подъема и удаления аварийного танкера. Судовладелец просит продлить эти сроки до 10 августа.

"Я считаю, что продлевать судовладельцу сроки ликвидации аварии нельзя. Он имел достаточно времени, чтобы решить эту проблему. Далее должна вмешиваться АМПУ", - отметил Куцый.

Он подчеркнул, что, согласно Кодексу торгового мореплавания Украины, АМПУ может самостоятельно поднимать судно либо в случае завершения срока проведения работ, установленного капитаном морского порта (истек 20 июля), либо если затонувшее судно представляет угрозу для людей, природы или судоходства (обладминистрация неоднократно фиксировала обращения экологов о нефтяных пятнах и близком расположении танкера к берегу).

Отмечается, что согласно закону, подрядная организация, которая будет выполнять работы, будет определена на конкурсе, который продлится минимум три месяца.

"Мы уже не можем так долго ждать. Осенью начнется сезон штормов и тогда судно будет невозможно убрать из-за погодных условий. Именно поэтому я обратился в Кабинет министров с просьбой признать эту ситуацию, как чрезвычайную. Прошу предоставить Администрации морских портов, как ответственной службе, полномочия принудительно убрать танкер по упрощенной процедуре. То есть в кратчайшие сроки", - подчеркнул Куцый.

Он также добавил, что после проведения операции средства за подъем и ликвидацию танкера необходимо взыскать с судовладельца.

В обладминистрации также напоминают, что ранее владелец танкера Delfi дважды категорически отказался передать права на подъем аварийного судна государственным структурам, но с выполнением работ в оговоренные сроки не справился.

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза.

В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.



Ще на цю тему:

18:41 22.07.2020
Шмигаль доручив Криклію взяти питання затонулого танкера Delfi під особистий контроль
20:44 20.07.2020
У Франції успішно завантажили дані з "чорної скриньки" збитого літака МАУ
15:30 20.07.2020
Катастрофа лайнера МАУ: Міжнародна група відреагувала на передачу "чорних скриньок" у Францію
10:45 20.07.2020
Катастрофа лайнера МАУ під Тегераном: МЗС Канади повідомило про передачу "чорних скриньок" у Париж
08:45 16.07.2020
В Одесі стався ще один витік пального із танкеру Delfi
12:45 14.07.2020
Україна не згодна з тим, що літак МАУ в Ірані був збитий через людську помилку, - Кулеба
11:30 14.07.2020
Компенсація за збитий літак: Іран направить в Україну своїх представників - Кулеба
16:15 08.07.2020
На Одещині неподалік від енергетичних об'єктів виявили схованку з вибухівкою та боєприпасами - СБУ
15:45 08.07.2020
На сьогодні звернення до міжнародного суду ООН у справі про збитий над Тегераном літак МАУ не розглядається, - Єнін
15:15 08.07.2020
Іран відмовився від переговорів про компенсації сім'ям загиблих у катастрофі збитого під Тегераном літака МАУ, - Єнін
10:40 07.07.2020
Експертиза "чорних скриньок" літака МАУ у Франції триватиме п'ять днів — Єнін
17:00 03.07.2020
В Николаеве самопроизвольно поднялся разводной мост через реку Ингул / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
Всі новини країни
Греція Греція
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
11:45 22.07.2020
Афіни висловили демарш Анкарі через дослідження біля грецького острова
20:15 21.07.2020
Роскошная яхта шейха Катара прибыла на греческий остров / Фото
Всі новини країни
Грузія Грузія
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
11:15 21.07.2020
ЮВО: Российские танкисты в Абхазии выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
Всі новини країни
Росія Росія
16:41 22.07.2020
Держсекретар США обговорює газопровід «Північний потік-2» під час візиту до Данії
15:30 22.07.2020
Посли ЄС вперше схвалили санкції проти ГРУ РФ за кібератаки – журналіст
14:44 22.07.2020
У Росії за добу COVID-19 виявили у 5862 осіб, загалом - вже близько 790 тис. випадків
12:44 22.07.2020
Росія почала демонстративні військові навчання поруч з українським кордоном
Всі новини країни
Румунія Румунія
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
09:50 22.07.2020
Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними
15:45 21.07.2020
У Туреччині кажуть: Свята Софія буде відкрита як для туристів, так і для віруючих
Всі новини країни
Україна Україна
20:50 22.07.2020
Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я
20:45 22.07.2020
Суд в России оставил под арестом гражданского журналиста из оккупированного Крыма
20:30 22.07.2020
Гелікоптер Іспанії доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця США
20:15 22.07.2020
Артилерійський бій на Sea Breeze: катери стріляли по швидкісних цілях
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд