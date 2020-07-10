На военно-морской базе в Тартусе, что в Сирии, в конце 2018 года Россией были размещены специальные отряды обученных дельфинов для поддержки военных страны-агрессора.

Об этом со ссылкой на данные со спутников заявляет журналист Forbes, сообщает InfoResist.

По его словам, отряды дельфинов в воде он заметил, рассматривая спутниковые фото из Тартуса. Речь идет о порте, где государство-агрессор разместило свои подводные лодки, используемые для войны в этой стране.

«Если увидеть аналогичные корпуса на базах ВМС России в Черном море и Арктике, становится понятно, чем они являются», — отметил он.

Журналист подозревает, что морских млекопитающих станут использовать для противодействия неприятельским дайверам, которые могут предпринять попытку помешать кораблям, находящимся в порту. Дельфины также способны поднимать со дна моря объекты и производить разведку.

С большой долей вероятности дельфины в Сирии принадлежат подразделению, которое находится недалеко от временно оккупированного Севастополя.

При этом в материале не исключается, что были замечены не дельфины, а тюлени, хотя версия наличия первых для журналиста более предпочтительна.

Издание напоминает, что еще одна активная программа по подготовке морских млекопитающих РФ находится в Арктике. Там обучают тюленей и белух.