Forbes: Россия воюет в Сирии с помощью дельфинов из оккупированного Крыма
|14:14 22.07.2020
|Крим
На военно-морской базе в Тартусе, что в Сирии, в конце 2018 года Россией были размещены специальные отряды обученных дельфинов для поддержки военных страны-агрессора.
Об этом со ссылкой на данные со спутников заявляет журналист Forbes, сообщает InfoResist.
По его словам, отряды дельфинов в воде он заметил, рассматривая спутниковые фото из Тартуса. Речь идет о порте, где государство-агрессор разместило свои подводные лодки, используемые для войны в этой стране.
«Если увидеть аналогичные корпуса на базах ВМС России в Черном море и Арктике, становится понятно, чем они являются», — отметил он.
Журналист подозревает, что морских млекопитающих станут использовать для противодействия неприятельским дайверам, которые могут предпринять попытку помешать кораблям, находящимся в порту. Дельфины также способны поднимать со дна моря объекты и производить разведку.
С большой долей вероятности дельфины в Сирии принадлежат подразделению, которое находится недалеко от временно оккупированного Севастополя.
При этом в материале не исключается, что были замечены не дельфины, а тюлени, хотя версия наличия первых для журналиста более предпочтительна.
Издание напоминает, что еще одна активная программа по подготовке морских млекопитающих РФ находится в Арктике. Там обучают тюленей и белух.
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