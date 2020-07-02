Українська армія майже на 100% укомплектована особовим складом.

Як повідомляє Цензор.Нет, про це АрмияInform розповів начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Корнійчук.

"Коли ви зараз чуєте про неукомплектованість військових частин, то це не означає, що кількісно військо зменшилось, що люди масово звільняються, а нових нема чим заманювати на службу в армію. Повторюю, зараз чисельність війська майже максимальна, а це близько 250 000 осіб. Все інше - маніпуляції", - зазначив Корнійчук.

За його словами, за останній час військо вдалося поповнити майже на 10 000 осіб.

"Саме така кількість військовослужбовців протягом попередніх років самовільно покинули військові частини і перебувають у розшуку. Минулого року прийняті відповідні законодавчі зміни, які дозволяють, за певною процедурою, виключати зі списків частини цих осіб. Зараз 90 відсотків порушників закону, які втекли з військової служби, виключені зі списків військових частин. На звільнені посади ми набираємо нових мотивованих людей", - повідомив начальник ГШ ЗСУ.