США викупили винищувачі призначені для Туреччини

13:36 22.07.2020   Туреччина

Повітряні Сили США викупили вісім призначених для Туреччини винищувачів F-35A.

Про це повідомляє видання DefenseNews, передає Український мілітарний портал.

США офіційно викупили вісім багатофункціональних винищувачів п’ятого покоління F-35A «Lightning II», вироблених раніше американською компанією Lockheed Martin за контрактом з Туреччиною.

Вартість контракту, укладеного ПС США з Lockheed Martin, становить 861,7 млн. дол. та передбачає отримання восьми вже готових літаків в турецькій модифікації, які надалі будуть приведені у відповідність з конфігурацією для ПС США, а також шести додаткових F-35A в рамках етапу серійного виробництва Lot 14.

Відомо, що додатковий контракт буде профінансований на суму 848,9 млн. дол. з бюджету ПС США на 2020 фінансовий рік.

Видання нагадує, що Пентагон і Lockheed Martin вже завершили угоди по етапах Lot 12, 13 і 14 в жовтні 2019 року, вартість моделі «А» на останньому етапі склала 77,9 млн. дол. за одиницю.

Туреччина планувала придбати 100 винищувачів F-35A і в червні 2018 прийняла на озброєння перші два літаки. Нові машини були відправлені на базу ПС США, де вони використовувалися для навчання турецьких пілотів і технічного персоналу.

Однак у 2019 році Конгрес США призупинив участь Туреччини в програмі спільного виробництва F-35 і припинив поставку літаків, це пов’язують з прийняттям Туреччиною систем ППО С-400 з Росії після неодноразових попереджень офіційних осіб США.

Нагадаємо, 12 вересня 2017 було оголошено про підписання контракту на поставку російських систем ЗРК С-400 Туреччині.



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