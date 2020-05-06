Авиация ВВС и ВМС США держат под контролем действия оккупантов в Крыму
|13:13 22.07.2020
|Крим
21 июля самолеты ВВС США и ВМС США провели разведывательные полеты в Черном море у побережья оккупированного Крымского полуострова.
Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.
Отметим, что 21 июля проходили финальные учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил Южного военного округа РФ.
Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint провел 21 июля разведывательный полет над акваторией Черного моря вдоль оккупированного Крымского полуострова и Черноморского побережья РФ. Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером 62-4125 и позывным ARID31 взлетел с авиабазы Милденхолл (Великобритания) и прошел в Чёрное море. После дозаправки в воздухе Boeing RC-135W Rivet Joint приступил к выполнению задач.
Отметим, что данный самолет проводил воздушную разведку над акваторией Черного моря в районе оккупированного Крымского полуострова 14 июля.
Также 21 июля в данном районе работал патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, ВМС США. Самолет взлетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и отработал задачи в районе оккупированного полуострова побережья Чёрного моря.
Справка:
Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.
Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.
Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.
Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.
Летно-техническая характеристика:
Модификация — RC-135V/W
Размах крыла, м — 39.88
Длина самолета, м — 39.20
Высота самолета, м — 12.70
Площадь крыла, м2- 226.03
Масса, кг
пустого самолета — 46403
максимальная взлетная — 124967
Внутреннее топливо, к- 86047
Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9
Тяга, кН — 4 x 80.07
Максимальная скорость, км/ч — 991
Крейсерская скорость, км/ч — 901
Практическая дальность, км — 9100
Радиус действия — 4308
Практический потолок, м — 12375
Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов
Отметим, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.
Технические характеристики:
Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)
Длина: 39,47 м
Размах крыла: 37,64 м
Высота: 12,83 м
Площадь крыла: 133,59 м²
Масса пустого: 41 434 кг
Максимальная взлётная масса: 85 820 кг
Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг
Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B
Тяга: 2 × 120 кН
Лётные характеристики
Максимальная скорость: 907 км/ч
Крейсерская скорость: 815 км/ч
Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м
Боевой радиус: 3 700 км
Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)
Практический потолок: 12 500 м
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