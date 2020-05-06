21 июля самолеты ВВС США и ВМС США провели разведывательные полеты в Черном море у побережья оккупированного Крымского полуострова.

Об этом сообщает ресурс PlaneRadar в Twitter, передает Флот2017.

Отметим, что 21 июля проходили финальные учения в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил Южного военного округа РФ.

Самолёт радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135W Rivet Joint провел 21 июля разведывательный полет над акваторией Черного моря вдоль оккупированного Крымского полуострова и Черноморского побережья РФ. Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером 62-4125 и позывным ARID31 взлетел с авиабазы Милденхолл (Великобритания) и прошел в Чёрное море. После дозаправки в воздухе Boeing RC-135W Rivet Joint приступил к выполнению задач.

Отметим, что данный самолет проводил воздушную разведку над акваторией Черного моря в районе оккупированного Крымского полуострова 14 июля.

Также 21 июля в данном районе работал патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8A Poseidon, ВМС США. Самолет взлетел с авиабазы Сигонелла (Италия) и отработал задачи в районе оккупированного полуострова побережья Чёрного моря.

Справка:

Самолет-разведчик RC-135V/W ВВС США с конца 70-х годов является основным самолетом радио- и радиотехнической разведки источников излучения наземного, морского и воздушного базирования в сантиметровом, дециметровом и метровом диапазонах волн.

Группа операторов RC-135V/W имеет следующий состав и назначение: три оператора РЭБ отслеживают местоположение самолетов противника и системы ПВО по радиолокационным излучениям, перехватываемым системой AEELS. По правому борту находятся 12-16 технических операторов, которые с помощью системы MUCELS ведут радионаблюдение за перехватами, выполняемыми истребителями противника и сетями ПВО.

Еще семь технических операторов разведки контролируют радиолокационные излучения объектов воздушного, наземного и морского базирования, дополняющих данные о радиоэлектронной обстановке. Данные передаются трем аналитикам рабочей группы самолета.

Кроме того, в группу входит оператор передачи данных на самолет Боинг Е-3 «АВАКС» и два специалиста полетного технического обслуживания.

Летно-техническая характеристика:

Модификация — RC-135V/W

Размах крыла, м — 39.88

Длина самолета, м — 39.20

Высота самолета, м — 12.70

Площадь крыла, м2- 226.03

Масса, кг

пустого самолета — 46403

максимальная взлетная — 124967

Внутреннее топливо, к- 86047

Тип двигателя — 4 ТРДД Pratt Whitney TF33-P-9

Тяга, кН — 4 x 80.07

Максимальная скорость, км/ч — 991

Крейсерская скорость, км/ч — 901

Практическая дальность, км — 9100

Радиус действия — 4308

Практический потолок, м — 12375

Экипаж, чел — 3-4 + 12-16 операторов

Отметим, патрульный противолодочный самолёт Boeing P-8 Poseidon (рус. Боинг P-8 «Посейдон») предназначен для обнаружения и уничтожения подводных лодок противника в районах патрулирования, разведки.

Технические характеристики:

Экипаж: 9 (2 пилота, 7 операторов)

Длина: 39,47 м

Размах крыла: 37,64 м

Высота: 12,83 м

Площадь крыла: 133,59 м²

Масса пустого: 41 434 кг

Максимальная взлётная масса: 85 820 кг

Масса топлива во внутренних баках: 34 096 кг

Силовая установка: 2 × ТРДД CFM International CFM56-7B

Тяга: 2 × 120 кН

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 907 км/ч

Крейсерская скорость: 815 км/ч

Скорость патрулирования/поиска: 333 км/ч на высоте 60 м

Боевой радиус: 3 700 км

Перегоночная дальность: 8 300 км (4500 миль)

Практический потолок: 12 500 м