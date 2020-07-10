Меджліс кримськотатарського народу закликає посилити тиск на Росію через незаконний візит президента РФ в Крим

13:01 22.07.2020   Крим

Меджліс кримськотатарського народу закликає міжнародне співтовариство посилити політичний, дипломатичний та економічний тиск на Росію у зв'язку із незаконним візитом президента РФ володимира Путіна на територію окупованого Криму.

"Президент РФ В. Путін, як і інші посадові особи Росії, яка окупувала Крим, подібними незаконними діями, відкрито демонструє міжнародній спільноті цинічне нехтування нормами міжнародного права і рішеннями Генеральної Асамблеї ООН, Європарламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи і Парламентської Асамблеї ОБСЄ", - ідеться у заяві, яку опублікував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, повідомляє Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Меджліс кримськотатарського народу закликає Організацію Об'єднаних Націй, Європейський парламент, Парламентську Асамблею Ради Європи, Парламентську Асамблею ОБСЄ, Парламентську Асамблею ОЧЕС, уряди і парламенти держав прийняти додаткові і жорсткі економічні, політичні та дипломатичні заходи, спрямовані на примус Російської Федерації до звільнення окупованих нею територій України, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь.

Нагадаємо, що 20 липня, президент РФ Володимир Путін прибув в окупований Крим, де взяв участь в церемонії закладки бойових кораблів для ВМФ. Захід відбувся на суднобудівному заводі "Залив" в Керчі.



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