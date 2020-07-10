У Росії військових Південного військового округу в повному складі вивели на полігони для проведення екстрених навчань. Для перевірки стану боєготовності прибув начальник Генштабу Збройних Сил Російської Федерації, перший заступник Міністра оборони РФ генерал армії Валерій Герасимов.

Про це 21 липня повідомляє видання "Страна" з посиланням на пресслужбу ПВО, передає ASPI news.

Герасимов перевірив війська, які, в тому числі, знаходяться на кордоні з Донецькою областю.

Російський військовий начальник повідомив, що навчання, організовані для округу, мають двостороннє охоплення. "Це коли в бойових зіткненнях і у військових операціях повноцінно беруть участь дві сторони, а не одна" воює", а друга просто зображує потенційного противника в ролі мішені", - сказав він.

Крім того, повідомляється, що навчання організовані в рамках підготовки до масштабних навчань в Росії "Кавказ-2020".

Відомо, що глава Міноборони РФ Сергій Шойгу, в минулу п'ятницю, 17 липня, заявив про початок раптової перевірки військ Західного і Південного військових округів, з'єднань Повітряно-десантних військ, а також з'єднань і військових частин морської піхоти Північного, Тихоокеанського, Балтійського, Чорноморського флотів і Каспійської флотилії.

Як повідомлялося раніше, Росія готова зібрати 120 тисяч солдатів, сотні літаків і танків біля українського кордону.

Про це 20 липня в інтерв'ю "Сегодня" повідомив Вадим Скібіцький, представник Головного управління розвідки Міноборони.

На тлі військових навчань в РФ мер Маріуполя (Донецька область) Вадим Бойченко прокоментував, наскільки місто здатне відбити атаку росіян. Мер Маріуполя зазначив, що сьогодні здійснити захоплення його міста неможливо.