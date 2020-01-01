Корабли НАТО замечены возле крымского газового месторождения - российские СМИ
|12:31 22.07.2020
|Україна
Корабли НАТО, участвующие в маневрах в Черном море, «крутятся» в районе крымской газодобычи. Их местоположение отображают порталы Marinetraffic и Vessefinder.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в акватории Черного моря проводятся учения Sea Breeze 2020, в которых принимают участие около трех десятков кораблей и двадцати разведывательных самолетов из 9 стран-членов Североатлантического альянса.
Согласно данными радаров, испанский фрегат «Альваро де Базан», который должен был направиться в Одессу, отклонился от маршрута и сейчас находится в 50 километрах от платформ Голицынского газоконденсатного месторождения.
Ранее в этом районе был замечен болгарский фрегат «Смели».
Отметим, что месторождение, снабжающее газом оккупированный Крымский полуостров, находится в нейтральных водах, и формально там могут находиться корабли любых стран.
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