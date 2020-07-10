Оккупанты провели противолодочные учения в Черном море
|12:21 22.07.2020
|Крим
Подводная лодка «Колпино» совместно с группой малых противолодочных кораблей провела учения по преследованию и «уничтожению» подлодки условного противника.
Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.
По легенде учения экипаж субмарины ЧФ РФ «Колпино» обнаружил подлодку условного противника в момент её всплытия из подводного положения для контрольного выхода на связь.
Подводники передали координаты «противника» тактической группе малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Касимов», выполнявших задачи по предназначению в районе в связи с внезапной проверкой боевой готовности и провели совместное преследование.
В ходе учения был отработан алгоритм действий между подводниками и противолодочниками.
Подлодка условного противника была уничтожена, а экипаж «Колпино» провёл торпедные стрельбы на оценку «хорошо».
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