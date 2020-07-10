Подводная лодка «Колпино» совместно с группой малых противолодочных кораблей провела учения по преследованию и «уничтожению» подлодки условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает Флот2017.

По легенде учения экипаж субмарины ЧФ РФ «Колпино» обнаружил подлодку условного противника в момент её всплытия из подводного положения для контрольного выхода на связь.

Подводники передали координаты «противника» тактической группе малых противолодочных кораблей «Муромец» и «Касимов», выполнявших задачи по предназначению в районе в связи с внезапной проверкой боевой готовности и провели совместное преследование.

В ходе учения был отработан алгоритм действий между подводниками и противолодочниками.

Подлодка условного противника была уничтожена, а экипаж «Колпино» провёл торпедные стрельбы на оценку «хорошо».