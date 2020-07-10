В оккупированном Крыму выявили 18 новых случаев коронавирусной инфекции
|12:01 22.07.2020
|Крим
За минувшие сутки в оккупированном Крыму зафиксировано 18 случаев коронавирусной инфекции.
«Три из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов в Фейсбуке, передают Крым.Реалии.
Всего на текущий период, по данным местных властей, в аннексированном Крыму зарегистрировано 1012 случаев коронавирусной инфекции. 64 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из соседней России и выявлены по контакту с ними, выздоровевших за весь период – 757 человек, умерли от коронавируса 13 пациентов.
С начала года в оккупированном Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 305 человек, выздоровели 240 человек, 6 человек умерло.
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