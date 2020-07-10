За минувшие сутки в оккупированном Крыму зафиксировано 18 случаев коронавирусной инфекции.

«Три из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 11 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здоровых лиц», – написал Аксенов в Фейсбуке, передают Крым.Реалии.

Всего на текущий период, по данным местных властей, в аннексированном Крыму зарегистрировано 1012 случаев коронавирусной инфекции. 64 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из соседней России и выявлены по контакту с ними, выздоровевших за весь период – 757 человек, умерли от коронавируса 13 пациентов.

С начала года в оккупированном Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 305 человек, выздоровели 240 человек, 6 человек умерло.