МЗС Греції у вівторок подав демарш в МЗС Туреччини через своє посольство в Анкарі на знак протесту проти оголошених планів турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо з 21 липня по 2 серпня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Афіни заявили, що поведінка Анкари "являє собою ескалацію напруженості в регіоні", що відображає "одержимість країни беззаконням і її повне презирство" до міжнародного права, міжнародного морського права, правил добросусідства і Європейського Союзу.

Міністерство закордонних справ Греції заявило, що воно обговорить це питання з ЄС, НАТО і Організацією Об'єднаних Націй.

"Ми закликаємо Туреччину негайно припинити незаконну діяльність, яка порушує наші суверенні права і підриває мир і стабільність в регіоні", - йдеться в заяві відомства.

21 липня станція Navtex в турецькій Анталії оголосила про плани проведення турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо.

У цей район планується прибуття турецького сейсморозвідувального судна Oruc Reis.

У зв’язку з цим грецькі Збройні сили були приведені в стан бойової готовності.