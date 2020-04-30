Афіни висловили демарш Анкарі через дослідження біля грецького острова
|11:45 22.07.2020
|Греція
МЗС Греції у вівторок подав демарш в МЗС Туреччини через своє посольство в Анкарі на знак протесту проти оголошених планів турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо з 21 липня по 2 серпня.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.
Афіни заявили, що поведінка Анкари "являє собою ескалацію напруженості в регіоні", що відображає "одержимість країни беззаконням і її повне презирство" до міжнародного права, міжнародного морського права, правил добросусідства і Європейського Союзу.
Міністерство закордонних справ Греції заявило, що воно обговорить це питання з ЄС, НАТО і Організацією Об'єднаних Націй.
"Ми закликаємо Туреччину негайно припинити незаконну діяльність, яка порушує наші суверенні права і підриває мир і стабільність в регіоні", - йдеться в заяві відомства.
21 липня станція Navtex в турецькій Анталії оголосила про плани проведення турецької сейсморозвідки на південь і схід від грецького острова Кастеллорізо.
У цей район планується прибуття турецького сейсморозвідувального судна Oruc Reis.
У зв’язку з цим грецькі Збройні сили були приведені в стан бойової готовності.
Ще на цю тему:
Греція посилила правила для іноземних сезонних робітників
Секретная трехсторонняя встреча Греции Германии и Турции
Греція просуває в ЄС санкції проти Туреччини
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
Греція збирається розширити паркан на кордоні з Туреччиною для захисту від мігрантів
Греція штрафуватиме на 5000 євро мандрівників за порушення карантину
Греція риє рови на кордоні з Туреччиною
Греція: атаки з боку турецької поліції координують дронами