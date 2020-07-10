Россия перебросила в оккупированный Крым бомбардировщики Су-24М
|11:31 22.07.2020
|Крим
На территорию оккупированного Крыма переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест», успешно испытанными в Сирии.
«Гефест» позволяет наносить точные удары даже по очень малым целям, сообщают Новости Крыма.
Как пишет портал avia.pro, переброска в оккупированный Крым модернизированных Су-24М с системами «Гефест» обусловлена "провокациями" НАТО в этом регионе. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.
Переброску бомбардировщиков связывают с сообщениями о прибытии в Черном море большого количества кораблей НАТО. Флот прибыл для учений.
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