На территорию оккупированного Крыма переброшены фронтовые бомбардировщики Су-24М, которые накануне оснастили высокоточными системами СВП-24 «Гефест», успешно испытанными в Сирии.

«Гефест» позволяет наносить точные удары даже по очень малым целям, сообщают Новости Крыма.

Как пишет портал avia.pro, переброска в оккупированный Крым модернизированных Су-24М с системами «Гефест» обусловлена "провокациями" НАТО в этом регионе. В Минобороны РФ эту информацию не подтверждали.

Переброску бомбардировщиков связывают с сообщениями о прибытии в Черном море большого количества кораблей НАТО. Флот прибыл для учений.