Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в оккупированном Крыму

11:15 22.07.2020   Крим

Сергей Аксенов просит главу Минэкономразвития России Максима Решетникова помочь решить проблему водоснабжения для орошения сельскохозяйственных земель на оккупированном полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба российского министерства, передают Новости Крыма.

Указывается, что во время общения по видеосвязи Аксенов и Решетников «затронули проблему недостаточности банковских институтов, дефицита водных ресурсов, санкционных ограничений для крымских производителей. Кроме того, рассмотрели текущую ситуацию с уровнем развития инфраструктуры Крыма».

11 июня Аксенов сообщил, что в оккупированный Крым из России прибыли водопроводные трубы, которые временно будут соединять Тайганское водохранилище с системой водоснабжения Симферополя.

8 июля сообщалось, что воды для Симферополя из запасов ближайших водохранилищ осталось на 110 дней.

Аксенов утверждал, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

При этом "председатель правительства" оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк сказал, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.



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