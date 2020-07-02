В Україні підтвердили 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829 / Інфографіка
|10:01 22.07.2020
|Україна
Станом на 22 липня в Україні лабораторно підтверджені 60 995 випадків COVID-19, за добу - 829.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби, повідомляє Укрінформ.
Протягом доби зафіксовано 16 нових летальних випадків. Одужали 973 пацієнти.
Загалом в Україні зареєстровано 1534 смерті від COVID-19. Одужали – 33 172.
Як повідомлялося, напередодні в Україні за добу зареєстрували 673 випадки коронавірусу.
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