Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними

09:50 22.07.2020   Туреччина

Туреччина збереже свою військову присутність на півночі Сирії "до тих пір, поки сирійський народ не буде вільний".

Про це заявив у вівторок, 21 липня, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган в телевізійній промові в столиці країни Анкарі, передає Deutsche Welle.

"Ми будемо продовжувати залишатися в цій країні до тих пір, поки сирійський народ не здобуде свободу, мир і безпеку", - додав Ердоган.

Президент Туреччини під час своєї промови також розкритикував результати парламентських виборів, які відбулися в Сирії минулої неділі, які він назвав "так званими", давши зрозуміти, що Анкара не визнаватиме їх.

Нагадаємо,  в неділю, 19 липня, на контрольованій режимом Башара Асада території Сирії відбулися вибори до парламенту країни. Це вже треті парламентські вибори від початку громадянської війни, що спалахнула дев'ять років тому. Спостерігачі не очікують іншого результату, окрім перемоги правлячої партії Баас, адже опозиційні кандидати не допущені до участі у виборах. Підсумки голосування ще не підбиті.



Ще на цю тему:

10:00 15.07.2020
У Сирії напали на турецько-російський конвой / Відео
15:40 16.06.2020
Зрив турецько-російських переговорів: Боротьба за Лівію та Сирію загострюється
20:00 06.04.2020
Коронавирус: Турция сокращает перемещение войск в Сирии
11:30 20.03.2020
Двоє турецьких солдат загинули в Сирії
18:45 10.03.2020
Ердоган запропонував Путіну спільний контроль над нафтовими родовищами у Сирії. Таку ж пропозицію вин може зробити й Трампу
18:15 10.03.2020
Ердоган заявив про знищення восьми російських комплексів "Панцир" у Сирії
17:37 06.03.2020
Der Spiegel: Перемир’я між Росією і Туреччиною лиш тимчасове
13:45 06.03.2020
Перша ніч перемир'я в Ідлібі пройшла відносно тихо
11:45 06.03.2020
Туреччина відповіла на напад військ Асада перед початком перемир’я
08:30 06.03.2020
"Тиша" і відведення військ: Ердоган і Путін домовилися щодо Ідлібу
20:30 04.03.2020
В Ердогана повідомили, що операція Туреччини в Ідлібі націлена "на мирне врегулювання в Сирії"
18:21 04.03.2020
Ердоган очікує припинення вогню в Ідлібі після зустрічі з Путіним
Новини
Азербайджан Азербайджан
10:45 21.07.2020
Майже 40 тисяч азербайджанців записалися до армії через конфлікт з Вірменією
08:50 20.07.2020
Туреччина перекидає бійців сирійської опозиції на допомогу Азербайджану проти Вірменії - ЗМІ
17:44 16.07.2020
«Це обернеться величезною трагедією». Азербайджан пригрозив ракетним ударом по АЕС у Вірменії
16:32 16.07.2020
На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися бої
Всі новини країни
Болгарія Болгарія
10:40 22.07.2020
Болгарський уряд уп’яте пережив голосування щодо вотуму недовіри
17:46 20.07.2020
У Софії перекрили бульвар перед парламентом - вимагають відставки уряду
14:44 20.07.2020
Блокування доріг, залізниці та парламенту: в Болгарії розпочинається загальнонаціональний протест
19:47 16.07.2020
Болгарія скасувала карантин для українських туристів - Криклій
Всі новини країни
Вірменія Вірменія
08:50 22.07.2020
Вірменія заявила про атаку Азербайджану, в Баку це відкидають
16:15 21.07.2020
Генеральний секретар ООН закликає Вірменію і Азербайджан до стриманості
13:20 21.07.2020
Армения запретила вещание русскоязычных каналов в стране
16:00 15.07.2020
Конфликт накаляется: Армения заявила, что сбила 10 БПЛА Азербайджана
Всі новини країни
Греція Греція
19:41 22.07.2020
У Греції біля Коринфу борються з лісовою пожежею, два села евакуювали
13:56 22.07.2020
Греція заявила, що незаконні дії Туреччини загрожують згуртованості НАТО
11:45 22.07.2020
Афіни висловили демарш Анкарі через дослідження біля грецького острова
20:15 21.07.2020
Роскошная яхта шейха Катара прибыла на греческий остров / Фото
Всі новини країни
Грузія Грузія
15:45 22.07.2020
Грузія продовжила заборону на міжнародні авіарейси
16:00 21.07.2020
"Азиатский банк инфраструктурных инвестиций" выделил Грузии кредит в размере 45 миллионов евро
12:40 21.07.2020
ЮВО: Российские военнослужащие в Абхазии провели учения с боевой стрельбой
11:15 21.07.2020
ЮВО: Российские танкисты в Абхазии выполнили задачи в составе рейдовых и обходящих отрядов
Всі новини країни
Молдова Молдова
10:50 22.07.2020
Парламент Молдови відхилив вотум недовіри уряду
11:45 20.07.2020
Двоє депутатів парламенту Молдови заразилися коронавірусом
15:30 16.07.2020
В Кишинев прибыли первые 6 локомотивов General Electric для Молдавской железной дороги
18:45 10.07.2020
ЦВК Молдови перейде на спецрежим роботи: заразився співробітник
Всі новини країни
Росія Росія
16:41 22.07.2020
Держсекретар США обговорює газопровід «Північний потік-2» під час візиту до Данії
15:30 22.07.2020
Посли ЄС вперше схвалили санкції проти ГРУ РФ за кібератаки – журналіст
14:44 22.07.2020
У Росії за добу COVID-19 виявили у 5862 осіб, загалом - вже близько 790 тис. випадків
12:44 22.07.2020
Росія почала демонстративні військові навчання поруч з українським кордоном
Всі новини країни
Румунія Румунія
17:25 22.07.2020
У Румунії продовжує рости кількість нових хворих: вперше більше 1000 за добу
12:30 17.07.2020
Коронавірус: Румунія і Болгарія продовжили режим надзвичайної ситуації
13:44 16.07.2020
Румуни з України поскаржилися Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу
20:15 15.07.2020
Посла Кипра в Румынии нашли мертвым в резиденции в Бухаресте
Всі новини країни
Туреччина Туреччина
17:45 22.07.2020
Туреччина відповіла на демарш Греції щодо бурінь у Середземному морі
13:36 22.07.2020
США викупили винищувачі призначені для Туреччини
09:50 22.07.2020
Ердоган: Туреччина залишиться у Сирії, поки сирійці не стануть вільними
15:45 21.07.2020
У Туреччині кажуть: Свята Софія буде відкрита як для туристів, так і для віруючих
Всі новини країни
Україна Україна
20:50 22.07.2020
Україна та Молдова обговорили виведення російський військ з Придністров'я
20:45 22.07.2020
Суд в России оставил под арестом гражданского журналиста из оккупированного Крыма
20:30 22.07.2020
Гелікоптер Іспанії доставив до Одеси пораненого моряка з есмінця США
20:15 22.07.2020
Артилерійський бій на Sea Breeze: катери стріляли по швидкісних цілях
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд